Rechte Influencerinnen kämpfen gegen Feminismus

Sie sind jung, schön und konservativ: Rechte Influencerinnen wie Candace Owens, Brett Cooper und Erica Kirk erobern die Online-Gemeinde im Sturm. Sie sprechen sich deutlich gegen den Feminismus aus und begeistern mit ihrer Botschaft beide Geschlechter gleichermaßen.
Immer wieder landen Influencer wie Andrew Tate in den Schlagzeilen. Der ehemalige Kickboxer sticht vor allem durch seine chauvinistischen und frauenfeindlichen Äußerungen heraus und gilt als Ikone der sogenannten „Manosphere“ – einem Bereich im Internet, wo Männer gemeinsam Frauen hassen. Typisch sind antifeministische und queerfeindliche Inhalte, die sich vor allem an ein junges Publikum richten.
