Herr Präsident, hat die Politik Ried aufgegeben?

Ich analysiere nicht, was andere haben oder nicht haben. Das steht mir nicht zu, ich will auch niemand etwas wegnehmen, möchte aber betonen, dass ich wie Landeshauptmann Thomas Stelzer und Sportlandesrat Markus Achleitner ebenfalls für ein starkes Sport- und Wirtschaftsland Oberösterreich bin. Wir waren zuletzt in der 2. Liga, haben den Sprung zurückgeschafft, und ich bin der Meinung, dass hier sicher vom Land OÖ auch im Sinne eines starken Sport- und Wirtschaftslandes für eine gleichwertige Unterstützung gesorgt werden wird.