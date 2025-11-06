Menschenhandel: 20 Opfer in Österreich aufgespürt

Menschenunwürdiger Fall in Ungarn

Besonders erschütternd war ein Fall in Ungarn: Sieben Menschen, darunter ein 15-Jähriger, mussten unter unmenschlichen Bedingungen in einem Schweinezuchtbetrieb schuften, der Chef sitzt nun in Haft. Die Kontrollen zeigen, dass Ausbeutung in vielen Branchen vorkommt – von Gastronomie über Bauwesen bis zu häuslicher Pflege – Europol will mit den regelmäßigen Aktionen gezielt dagegen vorgehen. Die Behörden in den jeweiligen Ländern sollen sich dabei auf die Formen der Arbeitsausbeutung konzentrieren, die in ihren Ländern am relevantesten oder am weitesten verbreitet sind, betonte Europol.