ÖVP-Politiker Hanger als „Arschgesicht“ geschimpft

Dass man auf Social Media nicht alles schreiben darf und, dass unüberlegtes Posten einen vor Gericht landen lässt, sollte mittlerweile jeder wissen. Das war aber anscheinend nicht der Fall bei einem 63-Jährigen. Der FPÖ-Kommunalpolitiker aus einer kleinen Gemeinde im Süd-Westen der Steiermark humpelt nun mit einer Krücke in den Verhandlungssaal 305 im Wiener Landl. Die Privatanklage lautet auf „Beleidigung“.