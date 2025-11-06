Weitere Massentötungen im Sudan wahrscheinlich

Aus den Aufnahmen ergäben sich Beweise, die mit „Aktivitäten zur Leichenbeseitigung“ in Verbindung stünden, teilte das Humanitarian Research Lab (HRL) mit. Demnach wurden „meterlange Gräben“ sichtbar, gleichzeitig verschwanden nahe einer Moschee, der früheren Kinderklinik der Stadt Al-Fashir und an weiteren Orten angehäufte Gegenstände, die wie Leichen aussehen. Rund um die frühere Kinderklinik gebe es derzeit wahrscheinlich auch weitere Massentötungen. „Wir sehen eine Reihe von Menschen, die an Tag eins vor einer RSF-Haftanstalt stehen, die früher ein Kinderkrankenhaus war. An Tag zwei sehen wir nun einen Haufen in der Ecke, der in Farbe und Länge mit den Personen übereinstimmt, die am Vortag in einer Reihe dort standen“, sagte Nathaniel Raymond von HRL.