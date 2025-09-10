Erstmals mehr Kinder fettleibig als untergewichtig

In vielen Ländern mit hohem Einkommen sei der Anteil adipöser Kinder und Jugendlicher sehr hoch, beispielsweise 27 Prozent der 5- bis 19-Jährigen in Chile, 21 Prozent in den USA und ebenfalls 21 Prozent in den Vereinigten Arabischen Emiraten. In Deutschland sind die Zahlen laut UNICEF relativ konstant. Jedes vierte deutsche Kind im Alter von 5 bis 19 Jahren ist demnach übergewichtig, mit leicht steigender Tendenz. In Österreich ist der Anteil der Übergewichtigen indes stärker angestiegen – von 22 auf 28 Prozent.