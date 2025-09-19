Hamas droht: „Keiner der Entführten kehrt zurück“

Der Beginn und die Ausweitung der israelischen Offensive in der Stadt bedeute, dass keiner der Entführten zurück nach Israel kehre, teilte der militärische Arm der Terrororganisation, die Kassam-Brigaden, mit. Die Hamas werde keine Rücksicht auf das Leben der Verschleppten nehmen, hieß es weiter. Die Terrororganisation wirft Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu vor, die Geiseln „töten zu wollen“. Das Schicksal der Geiseln werde das gleiche sein wie das von Ron Arad, drohte die Islamistenorganisation.