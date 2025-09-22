Promis schnürten für „Schladi“ die Fußballschuhe

„Ball halten, es geht nur noch eine Minute!“ Stefan Maierhofer behielt trotz der sommerlichen Temperaturen den Überblick, deutete mehrmals seine Klasse aus vergangenen Profi-Tagen an. Mit ihm gemeinsam geigten im „Krone“-Legendenteam auch Ex-Rapidler Philipp Prosenik, Horn-Trainer Andreas Lipa oder Tischtennis-Europameister Stefan Fegerl auf. Dass die „Krone“ am Ende mit 6:4 gewann, spielte aber keine Rolle.