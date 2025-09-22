Promis schnürten für „Schladi“ die Fußballschuhe

Fast 30 Grad bei strahlendem Sonnenschein – die letzten Anstrengungen des Sommers machten den Promis beim Benefizspiel zwischen den Regionalliga-Oldies und einem Krone-Legendenteam das Leben schwer. Für „Schladi“ besiegten aber alle den Schweinehund und zeigten dem Publikum einige Gustostückerl.
„Ball halten, es geht nur noch eine Minute!“ Stefan Maierhofer behielt trotz der sommerlichen Temperaturen den Überblick, deutete mehrmals seine Klasse aus vergangenen Profi-Tagen an. Mit ihm gemeinsam geigten im „Krone“-Legendenteam auch Ex-Rapidler Philipp Prosenik, Horn-Trainer Andreas Lipa oder Tischtennis-Europameister Stefan Fegerl auf. Dass die „Krone“ am Ende mit 6:4 gewann, spielte aber keine Rolle.
Alle für den guten Zweck
Der Spaß stand im Vordergrund, auch bei den Regionalliga-Oldies, die zu ihrem 25-jährigen Jubiläum zum Benefizspiel am Donaufelder Platz einluden. Altstars wie Sertan Günes oder Miroslav Milosevic sorgten nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch abseits für gute Laune.
Gewinner waren am Ende alle. Auch Claus Schlamadinger, für den nach seinem Herzinfarkt Spenden gesammelt wurden.
Kommentare
