Dolce Vita in Italien

Obama urlaubt auf Spielbergs 250-Mio.-Luxus-Jacht!

Society International
22.09.2025 10:37
Die „Seven Seas“ beherbergt gerade prominente Gäste aus den USA: Michelle und Barack Obama ...
Die „Seven Seas“ beherbergt gerade prominente Gäste aus den USA: Michelle und Barack Obama schiffen gerade die Küste Italiens entlang.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Glamour-Alarm an der italienischen Riviera! Der frühere US-Präsident Barack Obama (64) ist in Norditalien gelandet – und gönnt sich jetzt gemeinsam mit Ehefrau Michelle (61) ein paar exklusive Urlaubstage auf der Mega-Jacht „Seven Seas“ von Hollywood-Regisseur Steven Spielberg (78).

0 Kommentare

Die „Seven Seas“, ein 86 Meter langer schwimmender Palast, dümpelte zunächst vor Portofino, dem Jetset-Hotspot der Reichen und Schönen. Dann ging’s weiter: Zwischenstopp in der Postkarten-Bucht von San Fruttuoso, danach Ankerwerfen vor Camogli, wo Schaulustige das Traumschiff sofort erkannten und fleißig Fotos knipsten.

Barack und Michelle Obama
Barack und Michelle Obama(Bild: APA/AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS)

Innen soll die Jacht alles bieten, was das Luxus-Herz begehrt: Kino, Fitnessstudio, Infinity-Pool – und Platz für bis zu 12 Gäste. Preis für so ein schwimmendes Paradies? Rund 250 Millionen Dollar.

Spielbergs schwimmendes Paradies soll rund 250 Millionen Euro wert sein.
Spielbergs schwimmendes Paradies soll rund 250 Millionen Euro wert sein.(Bild: EPA/LUCA ZENNARO)

Dolce Vita der Sonderklasse
Spielberg selbst wurde bisher nicht gesichtet, doch klar ist: Obama und seine Frau genießen das italienische Dolce Vita auf höchstem Niveau – Aperitivo, Sonnenuntergänge und vielleicht ein Abstecher in die schicken Boutiquen von Portofino inklusive.

Hollywood trifft auf Weltpolitik – vor der Traumkulisse der ligurischen Küste.

