150 Hektar mehr für die Artenvielfalt im Hanság

Im Laufe der Zeit wurde er aber über mehrere Kanäle entwässert und bestand im 18. und 19. Jahrhundert nur noch aus sumpfigem Gelände. Ab 1870 wurde Torf gestochen. Während es 1970 noch rund 1500 Hektar Moorwiesen, Schilf und Sumpf gab, sind es aktuell nur mehr 200 Hektar. Jetzt soll um 150 Hektar aufgestockt werden, teilen das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft und der Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel mit. Ein Förderungsvertrag wurde unterzeichnet.