Elch „Emil“ wurde mit Gewehr betäubt: Er soll weg!

Der arme „Emil“ : Weil der Elch Montag gegen 5.30 Uhr früh in die Nähe der Autobahnauffahrt in Sattledt (OÖ) kam, wurde er 200 Meter davor mit einem Betäubungswehr gestoppt. Nun soll der Wanderer im Böhmerwald ausgesetzt werden.
Kurzer Prozess wurde nun in Oberösterreich mit Elch „Emil“ gemacht. Das Wildtier wurde gegen 5.30 Uhr - so erste Meldungen - in Absprache mit der „Soko Elch“ mit einem Betäubungsgewehr „erlegt“. Laut Experten drohte Gefahr, weil der Elch auf die Autobahn rauf wollte.
„Emil“ wird ausgebürgert
Das betäubte Tier wurde dann auf einen Anhänger verladen und Richtung Bezirk Rohrbach gebracht. Dort soll „Emil“ ausgesetzt werden, sich quasi in den tschechischen Nationalpark Sumava vertschüssen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.