Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Er wollte auf A1

Elch „Emil“ wurde mit Gewehr betäubt: Er soll weg!

Oberösterreich
22.09.2025 08:26
Von „Emil“ müssen wir uns wohl verabschieden.
Von „Emil“ müssen wir uns wohl verabschieden.(Bild: Kerschbaummayr Werner)

Der arme „Emil“ : Weil der Elch Montag gegen 5.30 Uhr früh in die Nähe der Autobahnauffahrt in Sattledt (OÖ) kam, wurde er 200 Meter davor mit einem Betäubungswehr gestoppt. Nun soll der Wanderer im Böhmerwald ausgesetzt werden.

0 Kommentare

Kurzer Prozess wurde nun in Oberösterreich mit Elch „Emil“ gemacht. Das Wildtier wurde gegen 5.30 Uhr - so erste Meldungen - in Absprache mit der „Soko Elch“ mit einem Betäubungsgewehr „erlegt“.  Laut Experten drohte Gefahr, weil der Elch auf die Autobahn rauf wollte.

„Emil“ wird ausgebürgert
Das betäubte Tier wurde dann auf einen Anhänger verladen und Richtung Bezirk Rohrbach gebracht. Dort soll „Emil“ ausgesetzt werden, sich quasi in den tschechischen Nationalpark Sumava vertschüssen.

Porträt von Christoph Gantner
Christoph Gantner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich
Mehr Oberösterreich
Er wollte auf A1
Elch „Emil“ wurde mit Gewehr betäubt: Er soll weg!
Setzt auf Rindertalg
Neuer Trend: Wirt verbannt pflanzliche Öle
Problem mit Akkus
Brennende Elektroautos stressten die Feuerwehren
Paar geborgen
Klettersteig-Marathon am Dachstein: Stopp am Eis
Vor Krieg geflüchtet
Libanesischer Sanitäter zittert vor Abschiebung
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine