Energieversorger: Beben nach Vorstands-Rauswurf

Hektik in den Presseabteilungen

Nur eine Minute nach der Meldung der Tiwag trudelte jene der IKB ein. „Der Aufsichtsrat der IKB sieht es als notwendig an, das bisherige Vorstandsmitglied Thomas Gasser mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben zu entbinden und als Vorstandsmitglied abzuberufen“, heißt es darin. Dies wurde in der Aufsichtsratssitzung vom 18. September 2025 beschlossen.