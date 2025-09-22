Jolie über USA: „Ich erkenne mein Land nicht!“

Familiäre Gen-Mutation

Ein Gentest hatte gezeigt, dass sie eine Gen-Mutation in sich trägt, die das Risiko, an diesen beiden Krebstypen zu erkranken, sehr stark erhöhte. „Ich habe meine Mutter und meine Großmutter durch diesen Krebs verloren“, sagte Jolie und gab zu, immer kurz vor den Tränen zu stehen, wenn sie über ihre Mutter sprechen soll.