Befreiungsschlag! Ex-Austrianer schüttelt Frust ab

„Ich war einfach nur glücklich. Mit dem letzten Ball das 1:1 zu machen, fühlt sich für mich sehr schön an – und natürlich für die ganze Mannschaft. Man hat ja gesehen, wie wir den Treffer gefeiert haben. Es hat sich ein bisschen wie ein Sieg angefühlt“, erklärte der Stürmer nach dem Spiel. Für ihn könnte es eine wichtige Initialzündung gewesen sein.