Schiri lobt Adeyemi: „Gerne mehr davon, Profis!“

Nach dem Spiel lobte Schiedsrichter Daniel Siebert diese Fair-Play-Aktion. „Ich würde gerne die Bühne nutzen, weil es nicht so üblich ist beim Profifußball, dass man so eine geile Fair-Play-Aktion hat. In der ersten Halbzeit ist Adeyemi in Ballbesitz gekommen auf dem rechten Flügel, als Wimmer umgeknickt ist beziehungsweise sich verletzt hat. Normalerweise hätte man als Spieler die Chance nutzen und aufs Tor laufen können und hätte dann eine Überzahlsituation gehabt“, erklärte Siebert bei DAZN.