Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frontman verstorben

Kultband Wiener Wahnsinn: So soll es weitergehen

Wien
22.09.2025 11:03
„Wiener Wahnsinn“-Frontman Martin „Soberl“ Sobotka verstarb am Freitag überraschend. Nun äußert ...
„Wiener Wahnsinn“-Frontman Martin „Soberl“ Sobotka verstarb am Freitag überraschend. Nun äußert sich die Kultband, wie es weitergehen soll.(Bild: Andreas Lepsi/picturedesk.com)

Der plötzliche Tod des Wiener Musikers Martin „Soberl“ Sobotka am Freitag hatte in der österreichischen Musikszene für Bestürzung gesorgt. Nun hat sich Sobotkas Band Wiener Wahnsinn zu Wort gemeldet.

0 Kommentare

Eigentlich hätte es ein Spätsommerabend nach Maß in der Ottakringer Brauerei werden sollen. Die Besucher des Ottakringer Kirtag hatten sich schon auf die Headliner des Abends, Wiener Wahnsinn, gefreut. Die Kultband aus Donaustadt ist seit Jahren eine fixe Größe der Musikszene.

Musikszene bestürzt
Doch dann die plötzliche Absage. Man könne leider „aus gesundheitlichen Gründen“ nicht auftreten, wie es hieß. Fans reagierten bestürzt, wenig später die schockierende Nachricht: Frontman und Leadsänger Martin „Soberl“ Sobotka war leblos in seiner Wohnung aufgefunden worden.

Musikerkollegen reagierten bestürzt, die Band selbst bestätigte kurze Zeit später das Ableben des 51-Jährigen. Am Montag meldete sich Wiener Wahnsinn erneut zu Wort und bedankte sich für die „überwältigende Anteilnahme“. Diese sei ein großer Trost in schweren Stunden.

„Wir sind immer noch fassungslos“
Man werde sich nun in den nächsten Tagen zusammensetzen und die Zukunft der Band besprechen, wird Keyboarder Martin „Sheriff“ Neuhold zitiert: „Wir, Chris, Chrisu, Romeo und ich sind immer noch völlig fassungslos und brauchen etwas Zeit.“

Lesen Sie auch:
Nur Minuten vor dem geplanten Auftritt wurde der Gig gecancelt – „aus gesundheitlichen Gründen“.
Band bestätigt Tod
„Du fehlst uns“: Trauer um Wiener-Wahnsinn-Sänger
20.09.2025

Bis auf Gitarrist Romeo sind alle Musiker der Band im 22. Wiener Gemeindebezirk aufgewachsen, man ist mit der Donaustadt eng verbunden. Die Band stehe in engem Austausch mit „Soberls“ Familie: „Wir ersuchen euch, deren Privatsphäre zu respektieren“, so Wiener Wahnsinn weiter.

Kommende Auftritte abgesagt
Medienberichte, wonach die Band auf jeden Fall weitermachen möchte, wurden vorerst nicht bestätigt. Die kommenden Auftritte, etwa beim Austropop-Abend des USW Gaweinstal (NÖ), der Wiener Kaiser Wiesn oder im Orpheum in Wien-Donaustadt, wurden abgesagt.

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizid-Gedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefon-Seelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.

Porträt von Michaela Braune
Michaela Braune
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Donaustadt
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
17° / 28°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
17° / 28°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
16° / 27°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
15° / 27°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
14° / 28°
Symbol heiter

krone.tv

Böen bis zu 265 km/h
Super-Taifun „Ragasa“ legt Flughafen Hongkong lahm
Früher beste Freunde, nach dem großen Bruch höchstens noch Gesinnungsgenossen:  Donald Trump und ...
Funkstille beendet
Kirk-Gedenken: Handshake zwischen Trump und Musk
Am Flughafen Brüssel wurde die Hälfte der am Montag geplanten Flüge gestrichen.
Störung bei Check-in
Cyberangriff: Airlines streichen weiter Flüge
Aufnahmen aus dem Cockpit eines MiG-31-Abfangjägers während der Übung „Sapad 2025“
„Gefällt mir nicht“
Russische Jets über Estland: Trump ist verärgert
„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
131.284 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Unterhaltung
Christa Kummer zog die legendären High Heels aus
117.991 mal gelesen
Christa Kummer moderierte am Freitagabend zum letzten Mal das ORF-Wetter – und zog ihre High ...
Oberösterreich
9,5 Mio. Euro Schulden: Traktorhersteller pleite
106.553 mal gelesen
Hydrac ist Komplettanbieter für die Ausrüstung von landwirtschaftlichen Traktoren (Symbolbild).
Außenpolitik
Erste Experten fordern Abschuss von Russen-Jets
2230 mal kommentiert
Ein russischer Kampfjet vom Typ MIG-31
Außenpolitik
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
1825 mal kommentiert
Europa schließe aktuell „Fähigkeitslücken“, so von der Leyen.
Österreich
Bürger fordern jetzt strengere Waffengesetze!
1263 mal kommentiert
374.000 Waffenbesitzer sind in Österreich laut offiziellen Zahlen registriert.
Mehr Wien
Flucht vor Polizei
Raser steuert in Wiener City auf Menschengruppe zu
Frontman verstorben
Kultband Wiener Wahnsinn: So soll es weitergehen
Karussell wie damals
Nostalgischer Neuzugang für den Wurstelprater
Krone Plus Logo
Um 19 Millionen Euro
Wiens teures Jugendcollege geht in Verlängerung
„Vertrottelte Aktion“
Horrorfahrt mit Baby an Bord kein Mordversuch
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf