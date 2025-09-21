30.000 Euro für die Kinder-Krebshilfe gesammelt

850 Gäste, die 30.000 Euro „da ließen“ – das ist die Bilanz des Benefizkonzertes am Weingut Salzl Seewinkelhof.
Am 11. Juli 2025 fand am Weingut Salzl Seewinkelhof in Illmitz das traditionelle Benefizkonzert zugunsten der Kinder-Krebs-Hilfe statt. Schon die Besucheranzahl, nämlich mehr als 850 Leute kamen, war sensationell. Noch bemerkenswerter ist aber die Summe, die zusammen gekommen ist: Beachtliche 30.000 Euro landeten nämlich in den Spendenboxen. Dafür bekamen die Gäste einen Abend voller Musik, Genuss und guter Stimmung.
Die Summe macht auch die Salzls sprachlos. „Wir sind überwältigt von dieser Unterstützung. Ein riesiges Dankeschön gilt allen Gästen, Bands, Helfern, Zauberer „Magic Easy“, Partnern und Unterstützern, die diesen Erfolg möglich gemacht haben“, bedanken sie sich ganz herzlich.
Auf der Bühne standen an diesem Abend fünf Bands, nämlich „Vuisaitig“, die „BlackStars“, „AkkuMachine“, „Hocky“ und „Twelve Bars“. Der Halbturner Zauberer Magic Easy begeisterte die jüngsten Gäste. Der Illmitzer Sodla Wirt sorgte für kulinarische Highlights, die Weine des Weingutes Salzl Seewinkelhof erfreuten die Weintrinker.
2024 sammelten die Salzls übrigens 25.500 Euro. Heuer sind es nun 30.000 Euro. Kann die Veranstaltung 2026 vielleicht noch mehr für die Krebshilfe einspielen? Man wird sehen!
