Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Weingut Salzl Illmitz

30.000 Euro für die Kinder-Krebshilfe gesammelt

Burgenland
21.09.2025 16:00
Ein Dank gilt allen Teilnehmenden – egal, ob auf oder vor der Bühne. Sensationelles Ergebnis!
Ein Dank gilt allen Teilnehmenden – egal, ob auf oder vor der Bühne. Sensationelles Ergebnis!(Bild: Weingut Salzl)

850 Gäste, die 30.000 Euro „da ließen“ – das ist die Bilanz des Benefizkonzertes am Weingut Salzl Seewinkelhof. 

0 Kommentare

Am 11. Juli 2025 fand am Weingut Salzl Seewinkelhof in Illmitz das traditionelle Benefizkonzert zugunsten der Kinder-Krebs-Hilfe statt. Schon die Besucheranzahl, nämlich mehr als 850 Leute kamen, war sensationell. Noch bemerkenswerter ist aber die Summe, die zusammen gekommen ist: Beachtliche 30.000 Euro landeten nämlich in den Spendenboxen. Dafür bekamen die Gäste einen Abend voller Musik, Genuss und guter Stimmung.

Die Summe macht auch die Salzls sprachlos. „Wir sind überwältigt von dieser Unterstützung. Ein riesiges Dankeschön gilt allen Gästen, Bands, Helfern, Zauberer „Magic Easy“, Partnern und Unterstützern, die diesen Erfolg möglich gemacht haben“, bedanken sie sich ganz herzlich.

Auf der Bühne standen an diesem Abend fünf Bands, nämlich „Vuisaitig“, die „BlackStars“, „AkkuMachine“, „Hocky“ und „Twelve Bars“. Der Halbturner Zauberer Magic Easy begeisterte die jüngsten Gäste. Der Illmitzer Sodla Wirt sorgte für kulinarische Highlights, die Weine des Weingutes Salzl Seewinkelhof erfreuten die Weintrinker.

2024 sammelten die Salzls übrigens 25.500 Euro. Heuer sind es nun 30.000 Euro. Kann die Veranstaltung 2026 vielleicht noch mehr für die Krebshilfe einspielen? Man wird sehen!

Porträt von Charlotte Barbara Titz
Charlotte Barbara Titz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
18° / 29°
Symbol heiter
Güssing
12° / 29°
Symbol heiter
Mattersburg
19° / 29°
Symbol heiter
Neusiedl am See
18° / 30°
Symbol heiter
Oberpullendorf
17° / 29°
Symbol heiter

krone.tv

Aufnahmen aus dem Cockpit eines MiG-31-Abfangjägers während der Übung „Sapad 2025“
„Gefällt mir nicht“
Russische Jets über Estland: Trump ist verärgert
„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Unterhaltung
Christa Kummer zog die legendären High Heels aus
113.608 mal gelesen
Christa Kummer moderierte am Freitagabend zum letzten Mal das ORF-Wetter – und zog ihre High ...
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
105.164 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Oberösterreich
9,5 Mio. Euro Schulden: Traktorhersteller pleite
98.645 mal gelesen
Hydrac ist Komplettanbieter für die Ausrüstung von landwirtschaftlichen Traktoren (Symbolbild).
Außenpolitik
Erste Experten fordern Abschuss von Russen-Jets
2191 mal kommentiert
Ein russischer Kampfjet vom Typ MIG-31
Außenpolitik
Putin-Jets über EU-Luftraum und in Sicherheitszone
1725 mal kommentiert
Drei russische MiG-31-Maschinen waren zwölf Minuten lang unerlaubt im estnischen Luftraum ...
Österreich
Bürger fordern jetzt strengere Waffengesetze!
1247 mal kommentiert
374.000 Waffenbesitzer sind in Österreich laut offiziellen Zahlen registriert.
Mehr Burgenland
Familien-Unterstützung
Eine kostenlose Auszeit hilft Alleinerziehenden
Bekannt von Nova Rock
Werner „Wendi“ Wendelin sagt ganz laut „Servus!“
780 Weine eingereicht
Rot-Goldene Traube für die besten Winzer
Baumpflanz-Challenge
Ein neuer Baum vorm Haus – statt Brand aus!
Krone Plus Logo
Tom Zajac wird 40
Der Segel-Nachwuchs kam schneller als die Rettung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf