30.000 Euro für die Kinder-Krebshilfe gesammelt

Am 11. Juli 2025 fand am Weingut Salzl Seewinkelhof in Illmitz das traditionelle Benefizkonzert zugunsten der Kinder-Krebs-Hilfe statt. Schon die Besucheranzahl, nämlich mehr als 850 Leute kamen, war sensationell. Noch bemerkenswerter ist aber die Summe, die zusammen gekommen ist: Beachtliche 30.000 Euro landeten nämlich in den Spendenboxen. Dafür bekamen die Gäste einen Abend voller Musik, Genuss und guter Stimmung.