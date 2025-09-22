Pensionsverunsicherung

Ein Blick auf die Zahlen lohnt sich: Der Spareffekt des Pensionspakets beträgt 350 Mio. €. Statt 281 gibt der Staat nun 280,65 Mrd. € aus – ein Erfolg, der nur hinter dem Komma sichtbar ist. Gleichzeitig will die Republik Milliarden in die Aufrüstung stecken. Allein für Langstreckenraketen sind vier Steuermilliarden vorgesehen. Die Verteidigungsministerin meint, dies müsse wegen der Drohnen über Polen trotz Budgetkrise dringend geschehen.