Herzog irritiert: „Scheinbar bin ich farbenblind“

Nachdem Janis Antiste (22.) kdie Hütteldorfer früh in Führung gebracht hatte, kassierten die Gäste in der 94. Minuze durch einen Elfmeter doch noch den Ausgleich. Zwar bleibt der SK Rapid damit weiterhin ungeschlagen, ließ gegen den Tabellenletzten jedoch zwei Punkte liegen. Dennoch marschierten die Spieler nach Schlusspfiff vor den Gästesektor, um sich ihren Applaus abzuholen.