Herzog irritiert: „Scheinbar bin ich farbenblind“

Dass sich Tabellenführer Rapid nach dem 1:1 gegen Schlusslicht GAK von den Fans feiern ließ, konnte Andreas Herzog in seiner Funktion als Sky-Experte nicht so richtig nachvollziehen. „Anscheinend bin ich farbenblind“, dachte der 57-Jährige, die Spieler des GAK vor den Zuschauerrängen jubeln gesehen zu haben.
Nachdem Janis Antiste (22.) kdie Hütteldorfer früh in Führung gebracht hatte, kassierten die Gäste in der 94. Minuze durch einen Elfmeter doch noch den Ausgleich. Zwar bleibt der SK Rapid damit weiterhin ungeschlagen, ließ gegen den Tabellenletzten jedoch zwei Punkte liegen. Dennoch marschierten die Spieler nach Schlusspfiff vor den Gästesektor, um sich ihren Applaus abzuholen.
„Wäre gleich in die Kabine gegangen“
Dabei gab es nicht wirklich viel Grund zur Freude, fand Herzog: „Ich finde das ein bisschen übertrieben. Ich als Spieler wäre gleich in die Kabine gegangen, weil ich nach einem 1:1 gegen den Letzten nicht zufrieden gewesen wäre.“
Natürlich sei es verständlich, sich als Tabellenführer bei den Fans für die gute Stimmung zu bedanken, „aber ich habe eigentlich geglaubt, das ist der GAK, der sich da von den Fans feiern lässt. Anscheinend bin ich heute farbenblind.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.