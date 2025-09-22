Vorteilswelt
Merkwürdige Szene

Herzog irritiert: „Scheinbar bin ich farbenblind“

Bundesliga
22.09.2025 09:38
Andreas Herzog fand Rapids Jubelszene nach dem Spiel übertrieben.
Andreas Herzog fand Rapids Jubelszene nach dem Spiel übertrieben.(Bild: Urbantschitsch Mario)

Dass sich Tabellenführer Rapid nach dem 1:1 gegen Schlusslicht GAK von den Fans feiern ließ, konnte Andreas Herzog in seiner Funktion als Sky-Experte nicht so richtig nachvollziehen. „Anscheinend bin ich farbenblind“, dachte der 57-Jährige, die Spieler des GAK vor den Zuschauerrängen jubeln gesehen zu haben. 

Nachdem Janis Antiste (22.) kdie Hütteldorfer früh in Führung gebracht hatte, kassierten die Gäste in der 94. Minuze durch einen Elfmeter doch noch den Ausgleich. Zwar bleibt der SK Rapid damit weiterhin ungeschlagen, ließ gegen den Tabellenletzten jedoch zwei Punkte liegen. Dennoch marschierten die Spieler nach Schlusspfiff vor den Gästesektor, um sich ihren Applaus abzuholen.

„Wäre gleich in die Kabine gegangen“
Dabei gab es nicht wirklich viel Grund zur Freude, fand Herzog: „Ich finde das ein bisschen übertrieben. Ich als Spieler wäre gleich in die Kabine gegangen, weil ich nach einem 1:1 gegen den Letzten nicht zufrieden gewesen wäre.“

Natürlich sei es verständlich, sich als Tabellenführer bei den Fans für die gute Stimmung zu bedanken, „aber ich habe eigentlich geglaubt, das ist der GAK, der sich da von den Fans feiern lässt. Anscheinend bin ich heute farbenblind.“

