Premium Planchas für echte Outdoor-Profis gewinnen

22.09.2025 10:00
(Bild: weber.com)

Jetzt wird’s heiß! Mit den neuen Weber SLATE Premium Planchas wird jede Grillparty zum kulinarischen Highlight. Wir verlosen drei hochwertige Modelle für alle, die beim Outdoor-Kochen keine Kompromisse eingehen wollen. Jetzt mitmachen und gewinnen!

Die Plancha ist eine Grillplatte aus massivem Metall, die ursprünglich aus Spanien stammt. Anders als beim klassischen Grillen mit Rost wird das Grillgut direkt auf der heißen Fläche gegart – ganz ohne Flammenkontakt. Das sorgt für intensives Aroma, eine perfekte Kruste und saftiges Inneres. Ideal für Fleisch, Fisch, Gemüse oder sogar Meeresfrüchte.

Die Weber SLATE Premium Planchas im Detail
Die SLATE-Serie von Weber® vereint modernes Design mit innovativer Technik. Die großzügige Grillfläche von 76 cm bietet viel Platz für kreative Gerichte. Dank leistungsstarker Gasbrenner wird die Platte schnell und gleichmäßig heiß – für punktgenaues Garen bei jeder Temperatur .Alle Modelle der SLATE-Serie sind Gasgriller und benötigen eine handelsübliche Gasflasche für den Betrieb.

(Bild: weber.com)
(Bild: weber.com)

Die Weber SLATE GPD 76 cm Premium Plancha ist mit zwei separat regelbaren Temperaturzonen ausgestattet. Das bedeutet: Sie können gleichzeitig verschiedene Zutaten bei optimaler Hitze zubereiten – etwa Fleisch auf der einen Seite und Gemüse auf der anderen. Die massive Grillplatte sorgt für gleichmäßige Hitzeverteilung und ist besonders pflegeleicht. Ideal für alle, die gerne flexibel und präzise grillen.

Trend „Planchagrillen“
Weber präsentiert erstmals Gasgrill als Plancha
21.05.2024 · Bezahlte Anzeige

Die Weber SLATE GPSB 76 cm Premium Plancha bietet zusätzlich einen integrierten Seitenbrenner. Damit lassen sich Saucen, Beilagen oder auch kleine Gerichte parallel zur Hauptspeise zubereiten – ganz ohne zusätzlichen Herd. Der Seitenbrenner erweitert die Einsatzmöglichkeiten und macht die GPSB-Version zum echten Allrounder für die Outdoor-Küche.

Yulia Haybäck ist Weber-Grillmeisterin und hat ihre Wurzeln in Spanien und Venezuela. Das ...
Yulia Haybäck ist Weber-Grillmeisterin und hat ihre Wurzeln in Spanien und Venezuela. Das Grillen auf der Plancha ist für sie eine Kindheitserinnerung.(Bild: © Philipp Lipiarski)
(Bild: weber.com)
(Bild: weber.com)

Mitmachen & gewinnen
Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und sichern Sie sich Ihre Chance auf einen der drei hochwertigen Gasgriller aus der Weber SLATE Serie. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 29.9., 09:00 Uhr

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des Guten Morgen Newsletters der „Krone“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

