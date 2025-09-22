Premium Planchas für echte Outdoor-Profis gewinnen

Die Weber SLATE GPD 76 cm Premium Plancha ist mit zwei separat regelbaren Temperaturzonen ausgestattet. Das bedeutet: Sie können gleichzeitig verschiedene Zutaten bei optimaler Hitze zubereiten – etwa Fleisch auf der einen Seite und Gemüse auf der anderen. Die massive Grillplatte sorgt für gleichmäßige Hitzeverteilung und ist besonders pflegeleicht. Ideal für alle, die gerne flexibel und präzise grillen.