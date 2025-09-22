Vorteilswelt
Fast nicht erkannt

Dieser Megastar lief inkognito den Berlin-Marathon

Society International
22.09.2025 11:00
Welcher Megastar lief hier inkognito beim Berlin-Marathon mit? Ein Tipp: Es handelt sich um ...
Welcher Megastar lief hier inkognito beim Berlin-Marathon mit? Ein Tipp: Es handelt sich um einen ehemaligen Teeniestar.(Bild: SCC Events/© Sportograf)

Da schau her! Unter die rund 55.000 Läufer und Läuferinnen, die beim Berlin-Marathon an diesem Wochenende an den Start gingen, mischte sich auch ein waschechter Superstar. Und der lieferte auch noch eine echte Top-Zeit ab! Um wen es sich handelte?

0 Kommentare

Mit Startnummer 31261 ging Sted Sarandos beim Berlin-Marathon am Wochenende an den Start. Der Name sagt Ihnen nichts? Kein Wunder, handelt es sich bei diesem Namen ja auch um ein Pseudonym.

Mit Schnauzer und zerzauster Matte
In Wahrheit handelte es sich bei dem geheimnisvollen Marathon-Teilnehmer um einen wahren Superstar – nämlich niemand Geringeren als Harry Styles. Der war mit Haarband, zerzauster Matte, Schnauzer und verspiegelter Sonnenbrille aber auch fast nicht zu erkennen. 

Ganz unbemerkt blieb Styles aber dennoch nicht, wie Fan-Fotos, die auf Instagram geteilt wurden, zeigen.

Styles lief sich in Berlin warm
Der Sänger lieferte jedenfalls eine echte Top-Zeit ab und schaffte den schweißtreibenden Marathon bei spätsommerlichen Temperaturen in ausgezeichneten 2 Stunden, 59 Minuten und 13 Sekunden und blieb damit knapp unter der bei vielen Marathonläufern angepeilten drei Stunden.

In den Tagen vor dem Marathon lief sich Styles in Berlin übrigens schon ein wenig warm, wie etwa der deutsche „Tagesspiegel“ berichtete. Und das Training hatte sich gelohnt. Denn Styles erreichte mit seiner ausgezeichneten Zeit den 2240. Rang. In seiner Altersklasse Ü30 belegte der Frauenschwarm sogar Platz 523. 

Lesen Sie auch:
Hat Zoë Kravitz nach Austin Butler auch Harry Styles den Kopf verdreht?
Was läuft denn da?
Zoë Kravitz Arm in Arm mit Harry Styles in Rom
25.08.2025

Und noch etwas dürfte den Sänger, der als Mitglied der ehemaligen Boyband One Direction berühmt wurde, freuen: Mit seiner Zeit erreichte er nur eine Stunde nach dem Sieger, dem als Wunderläufer gehandelten Sabastian Sawe  aus Kenia, das Ziel. 

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
