Dieser Megastar lief inkognito den Berlin-Marathon

Da schau her! Unter die rund 55.000 Läufer und Läuferinnen, die beim Berlin-Marathon an diesem Wochenende an den Start gingen, mischte sich auch ein waschechter Superstar. Und der lieferte auch noch eine echte Top-Zeit ab! Um wen es sich handelte?
Mit Startnummer 31261 ging Sted Sarandos beim Berlin-Marathon am Wochenende an den Start. Der Name sagt Ihnen nichts? Kein Wunder, handelt es sich bei diesem Namen ja auch um ein Pseudonym.
Mit Schnauzer und zerzauster Matte
In Wahrheit handelte es sich bei dem geheimnisvollen Marathon-Teilnehmer um einen wahren Superstar – nämlich niemand Geringeren als Harry Styles. Der war mit Haarband, zerzauster Matte, Schnauzer und verspiegelter Sonnenbrille aber auch fast nicht zu erkennen.
Ganz unbemerkt blieb Styles aber dennoch nicht, wie Fan-Fotos, die auf Instagram geteilt wurden, zeigen.
Styles lief sich in Berlin warm
Der Sänger lieferte jedenfalls eine echte Top-Zeit ab und schaffte den schweißtreibenden Marathon bei spätsommerlichen Temperaturen in ausgezeichneten 2 Stunden, 59 Minuten und 13 Sekunden und blieb damit knapp unter der bei vielen Marathonläufern angepeilten drei Stunden.
In den Tagen vor dem Marathon lief sich Styles in Berlin übrigens schon ein wenig warm, wie etwa der deutsche „Tagesspiegel“ berichtete. Und das Training hatte sich gelohnt. Denn Styles erreichte mit seiner ausgezeichneten Zeit den 2240. Rang. In seiner Altersklasse Ü30 belegte der Frauenschwarm sogar Platz 523.
Und noch etwas dürfte den Sänger, der als Mitglied der ehemaligen Boyband One Direction berühmt wurde, freuen: Mit seiner Zeit erreichte er nur eine Stunde nach dem Sieger, dem als Wunderläufer gehandelten Sabastian Sawe aus Kenia, das Ziel.
