Wie schaut‘s aus mit‘m Krankenhaus Gols?

Das fragen sich viele, die für, aber auch jene, die gegen den geplanten Standort sind. Am Mittwoch wird nun zur Informationsveranstaltung für alle Interessierten geladen. Experten werden dabei Rede und Antwort stehen.
Kaum ein Projekt sorgt seit Bekanntwerden für so viel Gesprächsstoff wie die geplante Klinik in Gols. Da war die Ankündigung, dann eine Gegen-Initiative wegen des Standortes, ein Einspruch einer Umweltorganisation aus Niederösterreich, die Änderung eines Gesetzes und noch so einiges mehr.
Mittlerweile wollen die Menschen in der Region wissen: „Wie schaut’s aus mit’m Krankenhaus?“ Deshalb laden Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, die Gesundheit Burgenland und die Gemeinde Gols am kommenden Mittwoch um 19 Uhr in Jacky’s Mühle zur Informationsveranstaltung.
Hier sollen Fragen wie: Wie läuft es mit dem Architekturwettbewerb, wann wird mit dem Bau begonnen oder welche Leistungen wird die Klinik bieten, beantwortet werden. Wenn sie denn einmal dort steht, wo sie stehen soll. „Es gibt viele Fragen, jetzt hat die Bevölkerung die Möglichkeit sich aus erster Hand zu informieren“, so Bürgermeister Kilian Brandstätter. Geplant sind 132 Betten und vier Operationssäle. Rund 400 Arbeitsplätze sollen entstehen.
Kommentare
