Wie schaut‘s aus mit‘m Krankenhaus Gols?

Hier sollen Fragen wie: Wie läuft es mit dem Architekturwettbewerb, wann wird mit dem Bau begonnen oder welche Leistungen wird die Klinik bieten, beantwortet werden. Wenn sie denn einmal dort steht, wo sie stehen soll. „Es gibt viele Fragen, jetzt hat die Bevölkerung die Möglichkeit sich aus erster Hand zu informieren“, so Bürgermeister Kilian Brandstätter. Geplant sind 132 Betten und vier Operationssäle. Rund 400 Arbeitsplätze sollen entstehen.