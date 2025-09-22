Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Info-Veranstaltung

Wie schaut‘s aus mit‘m Krankenhaus Gols?

Burgenland
22.09.2025 09:00
Mittwoch, 19 Uhr in Jacky’s Mühle in Gols wird zur Klinik Gols informiert. Interessierte sind ...
Mittwoch, 19 Uhr in Jacky’s Mühle in Gols wird zur Klinik Gols informiert. Interessierte sind herzlich willkommen.(Bild: zVg Brandstätter)

Das fragen sich viele, die für, aber auch jene, die gegen den geplanten Standort sind. Am Mittwoch wird nun zur Informationsveranstaltung für alle Interessierten geladen. Experten werden dabei Rede und Antwort stehen.  

0 Kommentare

Kaum ein Projekt sorgt seit Bekanntwerden für so viel Gesprächsstoff wie die geplante Klinik in Gols. Da war die Ankündigung, dann eine Gegen-Initiative wegen des Standortes, ein Einspruch einer Umweltorganisation aus Niederösterreich, die Änderung eines Gesetzes und noch so einiges mehr.

Lesen Sie auch:
Am Mittwoch fanden am Grundstück der geplanten Klinik Gols Bohr- arbeiten der Firma „Bohr- ...
Probebohrungen
Bodenwärme für das neue Spital in Gols?
16.07.2025
Klinik Gols
Wasseranschluss auf Grundstück ist bereits erfolgt
13.01.2025
Causa Klinik Gols
„Das Krankenhaus Gols ist noch lange nicht fix!“
07.11.2024
Unendliche Geschichte
Klinik Gols: Es heißt weiter bitte warten
10.01.2024
Krankenhaus Gols
Gesundheit Burgenland kauft Grundstücke für Klinik
19.09.2023

Mittlerweile wollen die Menschen in der Region wissen: „Wie schaut’s aus mit’m Krankenhaus?“ Deshalb laden Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, die Gesundheit Burgenland und die Gemeinde Gols am kommenden Mittwoch um 19 Uhr in Jacky’s Mühle zur Informationsveranstaltung.

Hier sollen Fragen wie: Wie läuft es mit dem Architekturwettbewerb, wann wird mit dem Bau begonnen oder welche Leistungen wird die Klinik bieten, beantwortet werden. Wenn sie denn einmal dort steht, wo sie stehen soll. „Es gibt viele Fragen, jetzt hat die Bevölkerung die Möglichkeit sich aus erster Hand zu informieren“, so Bürgermeister Kilian Brandstätter. Geplant sind 132 Betten und vier Operationssäle. Rund 400 Arbeitsplätze sollen entstehen.

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
16° / 28°
Symbol heiter
Güssing
12° / 28°
Symbol heiter
Mattersburg
13° / 28°
Symbol heiter
Neusiedl am See
17° / 29°
Symbol heiter
Oberpullendorf
16° / 28°
Symbol heiter

krone.tv

Am Flughafen Brüssel wurde die Hälfte der am Montag geplanten Flüge gestrichen.
Störung bei Check-in
Cyberangriff: Airlines streichen weiter Flüge
Aufnahmen aus dem Cockpit eines MiG-31-Abfangjägers während der Übung „Sapad 2025“
„Gefällt mir nicht“
Russische Jets über Estland: Trump ist verärgert
„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
128.923 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Unterhaltung
Christa Kummer zog die legendären High Heels aus
117.313 mal gelesen
Christa Kummer moderierte am Freitagabend zum letzten Mal das ORF-Wetter – und zog ihre High ...
Oberösterreich
9,5 Mio. Euro Schulden: Traktorhersteller pleite
105.561 mal gelesen
Hydrac ist Komplettanbieter für die Ausrüstung von landwirtschaftlichen Traktoren (Symbolbild).
Außenpolitik
Erste Experten fordern Abschuss von Russen-Jets
2229 mal kommentiert
Ein russischer Kampfjet vom Typ MIG-31
Außenpolitik
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
1808 mal kommentiert
Europa schließe aktuell „Fähigkeitslücken“, so von der Leyen.
Österreich
Bürger fordern jetzt strengere Waffengesetze!
1263 mal kommentiert
374.000 Waffenbesitzer sind in Österreich laut offiziellen Zahlen registriert.
Mehr Burgenland
Krone Plus Logo
Ein Lokalaugenschein
„Eingenäht“ in der Justizanstalt Eisenstadt
Eklat bei Wiedersehen
Im Gerangel mit Frau fiel Schuss: Täter in U-Haft
Natur pur
150 Hektar mehr für die Artenvielfalt im Hanság
Weingut Salzl Illmitz
30.000 Euro für die Kinder-Krebshilfe gesammelt
Familien-Unterstützung
Eine kostenlose Auszeit hilft Alleinerziehenden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf