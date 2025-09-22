So sehen Sie Sturm und Salzburg live im TV

Diese Woche sind Red Bull Salzburg und Sturm Graz in der Europa League gefordert. Hier erfahren Sie, wie Sie die internationalen Auftritte der beiden österreichischen Klubs live im TV sehen können.
Am Mittwoch (18:45 Uhr) muss Österreichs Meister Sturm Graz beim dänischen Vizemeister FC Midtjylland bestehen. Gelingt dem Team von Trainer Jürgen Säumel in der Arena Herning ein Auftakt nach Maß? ServusTV zeigt das Spiel live. Als Experten sind Florian Klein und Sebastian Prödl im Einsatz.
Salzburg auf CANAL+
Salzburg empfängt hingegen am Donnerstag (21 Uhr) den FC Porto. Dieses Spiel wird von CANAL+ live übertragen. Als Experten fungieren Johnny Ertl, Georg Teigl und Robert Almer.
Der ehemalige Salzburg-Spieler Georg Teigl freut sich auf das Match: „Salzburg gegen Porto klingt nach einem Kracher – und ist auch einer! Die Bullen sind zwar nicht krisensicher, wollen international aber eine gute Figur abgeben. Gegen die Portugiesen geht man als Außenseiter ins Rennen, doch genau darin könnte die große Chance liegen. Ein von Talenten gespicktes Top-Duell gleich zum Auftakt macht Lust auf mehr.“
