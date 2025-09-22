Schwere Unwetter suchen Norditalien heim

In Ligurien blieben die Schulen geschlossen. Auf der Bahnstrecke zwischen Savona (Ligurien) und Turin (Piemont) kam es zu Unterbrechungen. Für die Regionen Piemont und Lombardei prognostizierten Meteorologinnen und Meteorologen Starkregen sowie Gewitter, für das Aostatal Starkregen und für Ligurien und die Toskana jeweils Gewitter. Bis auf eine Ausnahme herrscht Warnstufe Orange. Das bedeutet, dass Schäden möglich sind und sich Menschen verletzen können. Rot ist die höchste Warnstufe und steht für besonders gefährliche Wetterbedingungen.



Hier sehen Sie eine Aufnahme der Feuerwehr aus der Lombardei: