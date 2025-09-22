Vorteilswelt
Kurioses Video

Formel-1-Duo gestrandet! „Wo sind wir, Carlos?“

Formel 1
22.09.2025 10:17
Carlos Sainz (links) und Charles Leclerc sind nach dem Rennwochenende in Baku noch in Italien ...
Carlos Sainz (links) und Charles Leclerc sind nach dem Rennwochenende in Baku noch in Italien gestrandet.(Bild: EPA/ALI HAIDER)

Nach dem Rennwochenende in Baku stand am Sonntagabend für die meisten Formel-1-Piloten die Heimreise auf dem Programm – so auch für Charles Leclerc und Carlos Sainz. Doch für das Rennfahrer-Duo lief es nicht nach Plan, wie ein lustiges Video auf Instagram verrät.

0 Kommentare

Das Video auf Instagram beginnt mit einer Aufnahme von Ferrari-Pilot Charles Leclerc, der vor einem dunklen Hintergrund klagt: „Nach einem schwierigen Wochenende in Baku dachte ich, es könnte nicht mehr schlimmer kommen, aber ...“ Dann schwenkt seine Kamera auf den Mann neben ihn. Ein durchaus bekanntes Gesicht.

Denn links neben Leclerc sitzt Williams-Pilot Sainz am Steuer eines Autos. Der Spanier scheint besser gelaunt – nach seinem Premieren-Podium für seinen neuen Rennstall in Baku verständlich. Leclerc wendet sich an seinen ehemaligen Teamkollegen und fragt: „Wo sind wir, Carlos?“

Italien statt Frankreich
Der Spanier erklärt: „Mitten in Italien“. Anschließend lösen die beiden Rennfahrer die Hintergründe auf. Ihr Flug konnte aufgrund eines Sturms nicht in Nizza landen, weshalb ein Flughafen in Italien angesteuert wurde. Dort mieteten sich Leclerc und Sainz schließlich gemeinsam ein Auto. 

Lesen Sie auch:
Max Verstappen holt sich den Sieg in Baku und schleicht sich im Titelkampf an die ...
Spannung im Titelkampf
Verstappen triumphiert in Baku, Fiasko für Piastri
21.09.2025

Nach einem intensiven Rennen stand noch eine Fahrt von ca. zwei Stunden auf dem Programm. Das Duo ist auch nach dem Ferrari-Abschied von Sainz noch gut befreundet. Leclerc freute sich so auch unmittelbar nach dem für ihn enttäuschenden Baku-GP über das Stockerl des Williams-Piloten. 

