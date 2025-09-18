Abbiegeverbot für Lkws an Todesstelle gefordert

Bauliche Lösung soll folgen

Lkw sollen schon bald eine Schleife durch den Kreisverkehr machen müssen, wenn sie an der Kreuzung in die Fadingerstraße einbiegen wollen. So sollen tragische Unfälle, wie jener vom vergangenen Donnerstag, an dieser Stelle verhindert werden. Eine bauliche Veränderung an dem Ort sei der nächste nötige Schritt.