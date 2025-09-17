Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach tödlichem Unfall

Polit-Zwist um Unterschrift und Gutachten

Salzburg
17.09.2025 12:30
Wäre die Tragödie mit einem separaten Radweg vermeidbar gewesen?
Wäre die Tragödie mit einem separaten Radweg vermeidbar gewesen?(Bild: Markus Tschepp)

Es fehlt nur eine Unterschrift! Nach dem tragischem Unfalltod von Julia Gaiser (23) gibt es einen heftigen Politikstreit. Der Magistrat weigert sich, höhere Kosten für die Erhaltung der Landesstraßen in der Stadt zu zahlen. Ein Gutachten aber besagt, dass er dies tun müsse.

0 Kommentare

Der Tod von Julia Gaiser (23) sorgt noch immer für Bestürzung. Die junge Südtirolerin wurde am Donnerstag auf der Eder-Kreuzung in Salzburg-Parsch von einem Lkw überrollt. Sie war gerade mit dem Fahrrad am Heimweg vom Training in der Volksgarten-Eishalle.

Zumindest neun Unfälle passierten alleine im Jahr 2024 zwischen dem wenige Meter entfernten Schulcampus Borromäum und der Eder-Kreuzung. Fußgänger, Radfahrer und vor allem Schulkinder sind dort jeden Tag zu Hunderten unterwegs.

Kerzen fluten die Eder-Kreuzung: Nach dem tödlichen Unfall ist die Anteilnahme groß.
Kerzen fluten die Eder-Kreuzung: Nach dem tödlichen Unfall ist die Anteilnahme groß.(Bild: Markus Tschepp)

Gutachten: Mehrwert ausschlaggebend
Land und Stadt schieben sich seit Monaten die Verantwortung für den Ist-Zustand der Rad- und Bus-Infrastruktur in der Gaisbergstraße hin und her. Eine sichere Lösung spießt sich vor allem an einer Einigung bei den Kosten für die Erhaltung. Die „Krone“ berichtete darüber.

Lesen Sie auch:
Am Donnerstag überrollte ein Lkw Julia Gaiser (23): An der Unfallstelle erinnern Kerzen und ...
Wer zahlt wofür?
An Todesstelle: Streit zwischen Stadt und Land
16.09.2025
Baumaßnahme verschoben
Ungepflegte Gstätten statt Radweg beim Borromäum
11.09.2025
Berührender Nachruf
„Julia war eine Athletin voller Herz und Hingabe“
13.09.2025

Seit Februar liegt Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) ein Gutachten vor, das klare Regeln für die Kostenaufteilung vorsieht. Die Stadt müsse für die Erhaltung künftig mehr als ein Drittel der Kosten tragen, denn neuer „Radweg und Busspur brächten einen Mehrwert“. Im Magistrat weigert man sich, das zu akzeptieren. Eine Unterschrift aus dem Ressort von Stadt-Vize Kay-Michael Dankl (KPÖ) fehlt bis heute – und somit auch eine sichere Verkehrslösung zwischen Eder-Kreuzung und Steinlechner.

Porträt von Maximilian Kronberger
Maximilian Kronberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
226.805 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
127.714 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Medien
Nach 30 Jahren! Christa Kummer verlässt den ORF
115.782 mal gelesen
Fernsehmoderatorin Christa Kummer (Bild aufgenommen im Februar 2023) startete ihre ORF-Karriere ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2948 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
NEOS kontern: „Im Kreml steigt wohl Nervosität“
1798 mal kommentiert
Der Russe hatte Meinl-Reisinger vorgeworfen, wohl zu viel österreichischen Schnaps getrunken zu ...
Innenpolitik
So ist der Fahrplan zur harten Sozialhilfe-Reform
1110 mal kommentiert
Korinna Schumann, Claudia Plakolm und Yannick Shetty verkündeten den Startschuss für das ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf