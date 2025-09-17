Polit-Zwist um Unterschrift und Gutachten

Seit Februar liegt Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) ein Gutachten vor, das klare Regeln für die Kostenaufteilung vorsieht. Die Stadt müsse für die Erhaltung künftig mehr als ein Drittel der Kosten tragen, denn neuer „Radweg und Busspur brächten einen Mehrwert“. Im Magistrat weigert man sich, das zu akzeptieren. Eine Unterschrift aus dem Ressort von Stadt-Vize Kay-Michael Dankl (KPÖ) fehlt bis heute – und somit auch eine sichere Verkehrslösung zwischen Eder-Kreuzung und Steinlechner.