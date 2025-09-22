Leopoldskron-Moos stürmt im Hit an Tabellenspitze

Das versprochene Spitzenspiel in der 2. Klasse Nord A hielt Wort: Leopoldskron-Moos bezwang die Straßwalchen Juniors nach Rückstand in einem torreichen Duell noch mit 5:2. Und drehte damit nicht nur das Match, sondern auch die Tabellenpositionen.
Dabei begann der Nachmittag alles andere als optimal für die Hausherren: Nach keiner halben Stunde gingen die Gäste durch Elias Dengg in Führung – ein Comebacker, der nach langer Verletzung beim Saison-Debüt gleich doppelt traf. „Wir haben die erste halbe Stunde klar dominiert, aber kein Tor gemacht. Wenn du sie vorne nicht machst, bekommst du sie hinten“, ärgerte sich Leopoldskron-Coach Reinhard Rennert über die wahr gewordene Phrase.
Doppelschlag drehte Partie
Doch noch vor der Pause bewies sein Team Moral: Erst hämmerte Heinz Vitzkotter den Ball aus 35 Metern unter die Latte (43.), ehe Christoph Beismann nach einer sehenswerten Ferserl-Vorlage von Lukas Hafner zum 2:1 in der 44. Minute einschoss. Kaum war die zweite Hälfte aber angepfiffen, schlugen die Juniors wieder zu: Erneut war Dengg zur Stelle und egalisierte (46.). „Da waren wir noch im Pausenschlaf“, gab Rennert offen zu.
Doch genau in dieser Phase zeigte sich, was sein vor wenigen Jahren noch im Tabellenkeller dahindümpelndes Team in den vergangenen Jahren gelernt hat: Mentalität. Zuerst packte Paul Nestler seinen gefürchteten linken Hammer aus und versenkte einen Freistoß von der Mittellinie direkt im Kreuzeck (58.), später sorgte Hafner (70.), sowie eine feine Kombination samt sattem Schuss von Weilbuchner (73.) für den klaren 5:2-Endstand. „Viele Sonntagsschüsse, aber natürlich alle so gewollt“, schmunzelte Rennert.
Vom Verletzungspech verfolgt
Für Straßwalchen-Trainer Wolfgang Denk war das Resultat deutlicher, als es der Spielverlauf hergab: „Es war lange ausgeglichen. Wir hatten auch unsere Großchancen, nutzen sie nicht und bekamen stattdessen die Gegentore. Leopoldskron hat seine Routine gut ausgespielt.“ Besonders bitter: Lukas Prünster verletzte sich schon nach 15 Minuten am Oberschenkel, Verdacht auf Muskelfaserriss. „Unser größtes Problem sind aktuell die vielen Langzeit-Verletzten. Unser Kader geht auf dem Zahnfleisch!“
Das Debüt von Elias Dengg war ein Lichtblick für uns.
Straßwalchen Juniors Coach Wolfgang Denk
Rennert wiederum blickte stolz auf die Entwicklung seiner Elf: „Vor drei Jahren waren wir noch Letzter, jetzt stehen wir ganz oben. Das kommt vom Teamgeist – wir spielen fürs Essen und Bier nach dem Spiel.“ Und dieser Spirit scheint aktuell unschlagbar: Leopoldskron-Moos thront nach fünf Runden mit 15 Punkten an der Spitze, noch vor den punktgleichen Hit-Gegnern. Thomas Schaier
2. Klasse Nord A: Anthering Juniors – Hallwang 1b 2:4 (1:1), Neumarkt Juniors – Thalgau Juniors 0:0, Leopoldskron-Moos – Straßwalchen Juniors 5:2 (2:1), Seekirchen 1c – Bürmoos 1b 2:1 (1:1), Schleedorf – Oberndorf 11:0 (7:0).
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.