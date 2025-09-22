Leopoldskron-Moos stürmt im Hit an Tabellenspitze

Doppelschlag drehte Partie

Doch noch vor der Pause bewies sein Team Moral: Erst hämmerte Heinz Vitzkotter den Ball aus 35 Metern unter die Latte (43.), ehe Christoph Beismann nach einer sehenswerten Ferserl-Vorlage von Lukas Hafner zum 2:1 in der 44. Minute einschoss. Kaum war die zweite Hälfte aber angepfiffen, schlugen die Juniors wieder zu: Erneut war Dengg zur Stelle und egalisierte (46.). „Da waren wir noch im Pausenschlaf“, gab Rennert offen zu.