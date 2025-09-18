Adnets Ortschef zieht in Salzburger Landtag ein

Politwechsel im Tennengau: Hans Schnitzhofer verlässt nach zwölf Jahren den Salzburger Landtag. In der Plenarsitzung am 1. Oktober übergibt er sein Mandat. Nachfolger wird Wolfgang Auer, Bürgermeister von Adnet und ÖVP-Bezirksobmann...
Ein Abschied und ein Neustart: Hans Schnitzhofer, seit zwölf Jahren Abgeordneter im Salzburger Landtag, gibt sein Mandat zurück. Der Abtenauer Bürgermeister erklärte, er wolle sich künftig ganz auf Gemeinde sowie seine Landwirtschaft und seinen Tourismusbetrieb konzentrieren.
Am 1. Oktober erfolgt der formelle Schritt im Landtag. Das Mandat übernimmt Wolfgang Auer. Der 1968 geborene Elektromeister steht seit 2008 an der Spitze der Gemeinde Adnet. Seit 2023 ist er Bezirksobmann der Tennengauer Volkspartei.
Auer kündigte an, seine Erfahrungen aus der Kommunal- und Regionalpolitik in den Landtag einbringen zu wollen. Thematisch übernimmt er im Klub die Bereiche Grundverkehr, Feuerwehrwesen und Bundesheer.
Kommentare
