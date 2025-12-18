Hakenkreuz auf Krippe von Ortschefin geschmiert

Noch Tage später ist die Ortschefin der Flachgauer Gemeinde aufgebracht: „Warum macht man so etwas?“ Kreer wollte sich mit ihrer Familie gerade zum Skifahren aufmachen, als sie die Schandtat vor dem Privathaus entdeckte. Ein Zeichen war aufgemalt, eines gar in die Glasscheibe vor der Krippe hineingeritzt.