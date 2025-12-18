Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vor privatem Wohnhaus

Hakenkreuz auf Krippe von Ortschefin geschmiert

Salzburg
18.12.2025 17:20
Straßwalchens Bürgermeisterin Tanja Kreer
Straßwalchens Bürgermeisterin Tanja Kreer(Bild: Krone KREATIV/Markus Tschepp, Kreer)

Vergangenes Wochenende machte Tanja Kreer vor ihrem Wohnhaus eine böse Entdeckung. Unbekannte hatten Hakenkreuze auf eine liebevoll gestaltete Weihnachtskrippe geschmiert. Straßwalchens Bürgermeisterin zeigte die Vandalen nach der Schandtat bei der Polizei an.

0 Kommentare

„Da gibt es kein Pardon und kein Stillsein“, ist Tanja Kreer (SPÖ) erbost. Die Bürgermeisterin von Straßwalchen machte vergangenen Sonntag eine böse Entdeckung vor ihrem Haus: Die von ihrem Mann mühsam, liebevoll und detailverliebt gebaute Krippenlandschaft war mit Hakenkreuzen beschmiert worden.

Noch Tage später ist die Ortschefin der Flachgauer Gemeinde aufgebracht: „Warum macht man so etwas?“ Kreer wollte sich mit ihrer Familie gerade zum Skifahren aufmachen, als sie die Schandtat vor dem Privathaus entdeckte. Ein Zeichen war aufgemalt, eines gar in die Glasscheibe vor der Krippe hineingeritzt.

Lesen Sie auch:
Das Gehörlosenzentrum ist Herzensprojekt der Bürgermeisterin Tanja Kreer.
„Krone“-Gemeindeserie
Bürgermeisterin: „Wir arbeiten alle gut zusammen“
15.12.2025
Bonus gestrichen
Straßwalchen folgt: Pflege-Protest weitet sich aus
27.10.2025

„Wiederbetätigung hat nirgendwo einen Platz, schon gar nicht in Straßwalchen.“ Die Bürgermeisterin brachte die Tat umgehend zur Anzeige. Selbst wenn die Aussicht, die Täter ausfindig zu machen, gering ist. Nächstes Jahr soll die Krippe vor dem Haus wieder stehen – mit Sicherheitsglas.

Porträt von Maximilian Kronberger
Maximilian Kronberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Das FBI hat neue Videos und Fotos vom Verdächtigen veröffentlicht und bietet rund 43.000 Euro ...
Kopfgeld ausgesetzt
FBI sucht weiterhin nach Uni-Amokschütze
Die Autoindustrie darf auch nach 2035 mit Benzin oder Diesel betriebene Autos herstellen.
Wie es nun weitergeht
EU-Kommission kippt das Aus für Verbrenner-Autos
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
168.779 mal gelesen
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
97.556 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Society International
Krebskranke Patrice Aminati von Daniel getrennt
91.768 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen Tagen: Patrice und Daniel Aminati
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf