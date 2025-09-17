Verschollener Pokal glänzte zum „100er“

Erinnerungen und Emotionen: Österreichs erster Profi-Fußballmeister feierte sich auf der Hohen Warte.
Nach 87 Jahren war er erstmals zurück in Österreich, präsentierte sich in glänzender Form: Jener Pokal, der anlässlich der HAKOAH-Gala „100 Jahre erster österreichischer Profi-Fußballmeister“ im VIP-Klub der Vienna präsentiert wurde. „1938 wurde er dank einer beträchtlichen Geldsumme vor der Zerstörung durch die Nazis gerettet, nach Palästina gebracht, war zwischenzeitlich aber drei Jahrzehnte verschwunden“, berichtet Vizepräsident Daniel Fuchs.
Event voller Emotionen und Erinnerungen
1924 hatte Österreich als erstes Land nach England den Profifußball eingeführt, in der ersten Meistermannschaft, die sich vor den Amateuren und der Vienna durchsetzte, spielte auch Bela Gutmann, dem als Benfica-Trainer 1961 und 1962 der Gewinn des Europapokals der Landesmeister gelang, ehe er 1973 die Wiener Austria coachte. Nicht nur an ihn wurde beim Event voller Emotionen und Erinnerungen gedacht.
Der Promifaktor war ebenfalls meisterlich, unter anderem stellten sich Erwin Steinhauer, Marika Lichter, Herbert Föttinger, Sandra Cervik, Shmuel Barzilai und Ronald Leopoldi in den Dienst der guten Sache, auch Rapids Klubführung rund um Präsident Alexander Wrabetz war dabei.
Mit dem Reinerlös des Abends werden zusätzliche Trainingsmöglichkeiten geschaffen, um HAKOAH-Sportler auf dem Weg zur Weltspitze zu unterstützen. Einer, der diesen Weg hinter sich hat, ist der EM-Bronzene Judoka Stephan Hegyi, der wie Schwimmerin Aviva Hollinsky ausgezeichnet wurde.
