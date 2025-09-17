Verschollener Pokal glänzte zum „100er“

Event voller Emotionen und Erinnerungen

1924 hatte Österreich als erstes Land nach England den Profifußball eingeführt, in der ersten Meistermannschaft, die sich vor den Amateuren und der Vienna durchsetzte, spielte auch Bela Gutmann, dem als Benfica-Trainer 1961 und 1962 der Gewinn des Europapokals der Landesmeister gelang, ehe er 1973 die Wiener Austria coachte. Nicht nur an ihn wurde beim Event voller Emotionen und Erinnerungen gedacht.