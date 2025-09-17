Schilling: „ÖVP-Geisterfahrt“ bremst EU-Klimaziele

Eigentlich hätte die Entscheidung über das neue EU-Klimaziel für 2040 am Donnerstag fallen sollen. Doch elf Mitgliedsstaaten, darunter auch Österreich, legten den Rückwärtsgang ein. Auf Kritik stößt das besonders bei der grünen EU-Abgeordneten Lena Schilling.
In einer Presseerklärung am Mittwoch sagte Schilling, dass die Klimapolitik dadurch in Gefahr gerate und Europa bei der kommenden Weltklimakonferenz eine „Blamage“ drohe.
Das Problem: Beim EU-Gipfel herrscht das Einstimmigkeitsprinzip. Das bedeutet: Bereits ein Mitgliedsstaat könnte die gesamten EU-Klimaziele aufhalten. Zum Beispiel Ungarn: „Viktor Orbán wird auf unsere Klimaziele treten, weil Bundeskanzler Christian Stocker und Minister Norbert Totschnig die Entscheidung verschieben“, so die Grüne.
„Aufschieben. Aufschieben. Aufschieben.“ So laute die Devise der ÖVP-Abgeordneten in der europäischen Klimafrage. Die Entscheidung über die EU-Klimaziele wurde auf den Gipfel im Oktober verlegt.
Lena Schilling, Europaabgeordnete der Grünen, ist alles andere als begeistert: „Das ist taktisches Vernichten vom Klimaschutz.“ Scharf schießt Schilling auch in Richtung der EU-Abgeordneten der anderen Regierungsparteien: „Wollen die SPÖ und NEOS am Beifahrersitz sitzen, während die ÖVP eine Geisterfahrt gegen die Zukunft macht?“. „Ich halte das für problematisch“, so die 24-Jährige.
Mehr dazu sehen Sie im Video oben!
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.