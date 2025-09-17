Schilling: „ÖVP-Geisterfahrt“ bremst EU-Klimaziele

In einer Presseerklärung am Mittwoch sagte Schilling, dass die Klimapolitik dadurch in Gefahr gerate und Europa bei der kommenden Weltklimakonferenz eine „Blamage“ drohe.

Das Problem: Beim EU-Gipfel herrscht das Einstimmigkeitsprinzip. Das bedeutet: Bereits ein Mitgliedsstaat könnte die gesamten EU-Klimaziele aufhalten. Zum Beispiel Ungarn: „Viktor Orbán wird auf unsere Klimaziele treten, weil Bundeskanzler Christian Stocker und Minister Norbert Totschnig die Entscheidung verschieben“, so die Grüne.