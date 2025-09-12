EU-Klimaziel 2040 pausiert: Entscheidung vertagt

Klimaziel für 2035 dann zentrales Thema der COP30

Aus dem Bundeskanzleramt wurde dies gegenüber der APA damit begründet, dass es sich „nicht nur um eine isolierte klima- oder umweltpolitische Entscheidung“ handle. Die innerösterreichische Positionsfindung sei noch nicht abgeschlossen, wurde im Kanzleramt betont – wobei sich SPÖ und NEOS bereits positioniert hatten und auf eine Reduktion der Emissionen von mindestens 90 Prozent pochen. Die österreichische Regierung hat sich in ihrem Programm zur Klimaneutralität 2040 verpflichtet.