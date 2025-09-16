Tod von Redford: „Ein Genie ist von uns gegangen“

Hollywood trauert um Robert Redford: Nach dem Tod der Filmlegende im Alter von 89 Jahren bekundeten zahlreiche Stars auf Social Media ihr Beileid und huldigten einem der Größten der Traumfabrik.
Die Oscar-prämierte Schauspielerin Marlee Matlin, die in dem Erfolgsfilm „CODA“ mitspielte, würdigte Redford auf X mit den Worten: „Ein Genie ist von uns gegangen.“
Und erklärte zudem, dass „CODA“ nur so viel Aufmerksamkeit erhalten habe, weil der Streifen auf dem Sundance Film Festival Premiere gefeiert hatte. „Und Sundance fand wegen Robert Redford statt.“
„Gute Nacht, Bob“
Schauspieler James Dreyfus teilte ein Poster von Redfords Kultfilm „Ordinary People – Eine ganz normale Familie“ und fügte hinzu: „RIP Robert Redford. Großartiger Schauspieler, brillanter Regisseur. Wirklich legendär.“
„Star Trek“-Legende William Shatner zeigte sich vom Tod Redfords ebenfalls tief betroffen: „Mein Beileid an die Familie von Robert Redford.“
Und Rosie O‘ Donnell teilte auf Instagram ein Foto von Redford und Barbra Streisand aus dem Film „So wie wir waren“ aus dem Jahr 1973 und schrieb: „Oh Hubbell – wir werden nie wieder dieselben sein. Gute Nacht, Bob – was für ein Vermächtnis.“
„Was für ein trauriger Verlust“
Moderator Piers Morgan nannte Redford in einem Beitrag auf X „einen der größten Schauspieler aller Zeiten“ und eine „wahre Hollywood-Legende, die in so vielen meiner Lieblingsfilme mitgespielt hat“. Dazu gehörten etwa „Der Clou“, „Die Unbestechlichen“ oder „Butch Cassidy“.
„Was für eine Karriere, was für ein Schauspieler, was für ein trauriger Verlust“, fügte Morgan hinzu.
Redford starb im Schlaf
Robert Redford starb am Dienstag in seinem Haus in Utah im Schlaf, umgeben von seinen Liebsten. Der Hollywoodstar wurde 89 Jahre alt. „Er wird sehr vermisst“, ließ die Familie über den Verleger des Schauspielers ausrichten.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.