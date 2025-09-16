Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stars trauern um Ikone

Tod von Redford: „Ein Genie ist von uns gegangen“

Society International
16.09.2025 15:59
Robert Redford ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Kollegen und Freunde trauern um die ...
Robert Redford ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Kollegen und Freunde trauern um die Hollywood-Legende.(Bild: EPA/CLAUDIO ONORATI)

Hollywood trauert um Robert Redford: Nach dem Tod der Filmlegende im Alter von 89 Jahren bekundeten zahlreiche Stars auf Social Media ihr Beileid und huldigten einem der Größten der Traumfabrik.

0 Kommentare

Die Oscar-prämierte Schauspielerin Marlee Matlin, die in dem Erfolgsfilm „CODA“ mitspielte, würdigte Redford auf X mit den Worten: „Ein Genie ist von uns gegangen.“

Und erklärte zudem, dass „CODA“ nur so viel Aufmerksamkeit erhalten habe, weil der Streifen auf dem Sundance Film Festival Premiere gefeiert hatte. „Und Sundance fand wegen Robert Redford statt.“

„Gute Nacht, Bob“
Schauspieler James Dreyfus teilte ein Poster von Redfords Kultfilm „Ordinary People – Eine ganz normale Familie“ und fügte hinzu: „RIP Robert Redford. Großartiger Schauspieler, brillanter Regisseur. Wirklich legendär.“

„Star Trek“-Legende William Shatner zeigte sich vom Tod Redfords ebenfalls tief betroffen: „Mein Beileid an die Familie von Robert Redford.“

Und Rosie O‘ Donnell teilte auf Instagram ein Foto von Redford und Barbra Streisand aus dem Film „So wie wir waren“ aus dem Jahr 1973 und schrieb: „Oh Hubbell – wir werden nie wieder dieselben sein. Gute Nacht, Bob – was für ein Vermächtnis.“ 

„Was für ein trauriger Verlust“
Moderator Piers Morgan nannte Redford in einem Beitrag auf X „einen der größten Schauspieler aller Zeiten“ und eine „wahre Hollywood-Legende, die in so vielen meiner Lieblingsfilme mitgespielt hat“. Dazu gehörten etwa „Der Clou“, „Die Unbestechlichen“ oder „Butch Cassidy“.

„Was für eine Karriere, was für ein Schauspieler, was für ein trauriger Verlust“, fügte Morgan hinzu.

Lesen Sie auch:
Hollywood trauert um Leinwand-Ikone Robert Redford. Der Schauspieler starb im Alter von 89 ...
Wurde 89 Jahre alt
Trauer in Hollywood: Ikone Robert Redford ist tot
16.09.2025

Redford starb im Schlaf
Robert Redford starb am Dienstag in seinem Haus in Utah im Schlaf, umgeben von seinen Liebsten. Der Hollywoodstar wurde 89 Jahre alt. „Er wird sehr vermisst“, ließ die Familie über den Verleger des Schauspielers ausrichten. 

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
121.756 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Niederösterreich
Starkregen überflutete Straßen nördlich von Wien
120.665 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
119.873 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2886 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
2124 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Wien
AMS-Bericht: Syrer denken nicht über Rückkehr nach
1632 mal kommentiert
Der Bericht des AMS belegt: Es gibt viele Syrer, die nicht mehr an eine Rückkehr in ihre Heimat ...
Mehr Society International
Fans völlig verwirrt
Huch! J.Lo sieht plötzlich aus wie Gwen Stefani
Stars trauern um Ikone
Tod von Redford: „Ein Genie ist von uns gegangen“
Nach nur fünf Monaten
Shailene Woodley: Trennung von Serien-Hottie!
Wurde 89 Jahre alt
Trauer in Hollywood: Ikone Robert Redford ist tot
Unfassbarer Mega-Deal
Sweeney schockt Hollywood: 52 Millionen für Rolle!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf