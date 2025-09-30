„Wenn wir daherkommen, applaudieren die Leute“

Auf den Hütten geht der Hürdenlauf weiter

Wenn man dann mit vereinten Kräften am Ziel angelangt ist, tun sich oft neue Hürden auf: Viele Hütten sind kaum behindertengerecht, es scheitert oft schon am Eingang. Auch Waschräume sind nur selten rollstuhltauglich. Bei Neubauten werde seit Längerem darauf Bedacht genommen, sagt Alpenvereins-Obmann Norbert Hafner. Anders sieht das naturgemäß bei den teils über hundert Jahre alten Hütten in entlegeneren Gebieten aus, wo ein Umbau kaum möglich ist. Inklusion sei dem Alpenverein aber ein wichtiges Anliegen, verweist Hafner etwa auf spezielle Kletterkurse, die seit Jahren angeboten und gut angenommen werden.