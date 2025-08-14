Im Rollstuhl: Berg Heil ohne Barrieren!

„Berge sind einfach Berge. Und ich finde, sie sollten es auch bleiben“, sagt Angelino, während sein Blick über die zackigen Türme der Dolomiten streift. Der Gratkorner spricht aber nicht von flächendeckender Asphaltierung oder Gipfel-Liften, sondern von sinnvollen Lösungen: „Einige Berge, wie der Schöckl bei Graz, zeigen, wie man Barrierefreiheit mit Respekt vor der Natur verbinden kann. Dort führt ein hölzerner Steg bis zum Gipfelkreuz. Das ist gelebte Inklusion.“