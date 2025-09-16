Vorteilswelt
Fast zwei Promille

Polizei stoppte Alkolenker auf Tauernautobahn

Chronik
16.09.2025 11:30
Auf der Tauernautobahn wurde ein Alkolenker gestoppt.
Auf der Tauernautobahn wurde ein Alkolenker gestoppt.(Bild: P. Huber)

Ein 54-jähriger Pkw-Lenker aus dem Lammertal sorgte am Sonntagabend für Aufregung auf der Tauernautobahn. Der Mann war in Richtung Villach unterwegs, als er bei der Ausfahrt Hallein von der Polizei aus dem Verkehr gezogen wurde.

Ein Alkotest brachte satte 1,72 Promille ans Licht – die Beamten reagierten sofort: Der Führerschein wurde dem Pongauer noch an Ort und Stelle abgenommen, zudem wird er angezeigt.

Glück im Unglück: Zu einem Unfall kam es trotz der gefährlichen Alkofahrt glücklicherweise nicht.

