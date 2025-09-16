Polizei stoppte Alkolenker auf Tauernautobahn

Österreicherin kann nicht Deutsch: Prozess platzte
Ein 54-jähriger Pkw-Lenker aus dem Lammertal sorgte am Sonntagabend für Aufregung auf der Tauernautobahn. Der Mann war in Richtung Villach unterwegs, als er bei der Ausfahrt Hallein von der Polizei aus dem Verkehr gezogen wurde.
Ein Alkotest brachte satte 1,72 Promille ans Licht – die Beamten reagierten sofort: Der Führerschein wurde dem Pongauer noch an Ort und Stelle abgenommen, zudem wird er angezeigt.
Glück im Unglück: Zu einem Unfall kam es trotz der gefährlichen Alkofahrt glücklicherweise nicht.
