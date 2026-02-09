Gemeinde holt Pfleger aus Kolumbien für Altenheim

Kindergarten wird modern und nachhaltig

Klar ist, dass der Kindergarten in einem neuen Gebäude neben der Volksschule entsteht. Darin kommen dann auch die örtlichen Krabbelgruppen unter. Diese sind aktuell noch im alten Gemeindeamt und in einem Container untergebracht. Umsetzen soll das Projekt das gleiche Architekturbüro, das auch die Schule geplant hat. „Bei der Schule erfüllen wir den Klimaaktiv-Standard in Gold. Der Kindergarten soll ähnlich modern und nachhaltig werden.“