Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gegen Personalmangel

Gemeinde holt Pfleger aus Kolumbien für Altenheim

Salzburg
09.02.2026 07:00
Zur Unterstützung für das Personal in dem örtlichen Seniorenheim holt die Gemeinde Anif zwei ...
Zur Unterstützung für das Personal in dem örtlichen Seniorenheim holt die Gemeinde Anif zwei Pflegekräfte aus Kolumbien.(Bild: zinkevych - stock.adobe.com)
Porträt von Manuel Till Bukovics
Von Manuel Till Bukovics

Anif in Salzburg plant in diesem Jahr fleißig an einer neuen Bildungseinrichtung für Kleinkinder. Das Projekt selbst wird dann allerdings noch mehrere Jahre dauern. Aktuell sollen für Senioren Pflegekräfte aus Südamerika kommen und damit das Personal vor Ort entlasten.

0 Kommentare

„Der Trend geht dahin, dass Familien mit Kindern kopfmäßig kleiner werden“, erzählt Anifs Bürgermeisterin Gabriella Gehmacher-Leitner (Liste KRÜ). In ihrer Gemeinde wird heuer der Kindergarten neu geplant. Zuvor werden Details, wie die Anzahl der Gruppen, noch genau erhoben – inklusive aktualisierter demografischer Daten. Die Planung selbst wird bis nächstes Jahr dauern. „Mein Wunsch wäre es, im Herbst 2030 dann zu eröffnen. Details lassen sich aber natürlich noch nicht sagen.“

Bürgermeisterin Gabriella Gehmacher-Leitner ist stolz auf die Auszeichnung Klimaaktiv-Gold bei ...
Bürgermeisterin Gabriella Gehmacher-Leitner ist stolz auf die Auszeichnung Klimaaktiv-Gold bei der örtlichen Volksschule. Noch heuer starten die Planungen für einen neuen Kindergarten daneben – er wird ähnlich gebaut.(Bild: Markus Tschepp)

Kindergarten wird modern und nachhaltig
Klar ist, dass der Kindergarten in einem neuen Gebäude neben der Volksschule entsteht. Darin kommen dann auch die örtlichen Krabbelgruppen unter. Diese sind aktuell noch im alten Gemeindeamt und in einem Container untergebracht. Umsetzen soll das Projekt das gleiche Architekturbüro, das auch die Schule geplant hat. „Bei der Schule erfüllen wir den Klimaaktiv-Standard in Gold. Der Kindergarten soll ähnlich modern und nachhaltig werden.“

Hoch im Kurs steht heuer das Energieleitbild der Gemeinde. Dieses wird gerade erarbeitet und reicht von der Aufklärungsarbeit in der Schule über Infos für Anifer bis zum Verzicht auf fossile Brennstoffe – wo möglich.

Ab Herbst sollen zwei weitere Pflegekräfte das Personal im Seniorenwohnhaus entlasten, wie ...
Ab Herbst sollen zwei weitere Pflegekräfte das Personal im Seniorenwohnhaus entlasten, wie Bürgermeisterin Gabriella Gehmacher-Leitner verrät.(Bild: Markus Tschepp)

Agentur hilft dabei, Pfleger aus Kolumbien nach Anif zu holen
Ein weiteres wichtiges Thema ist das Seniorenwohnhaus der Gemeinde. „Dort läuft es gut. Wir waren in den letzten Jahren voll belegt, aber wir brauchen mehr Personal“, sagt Gehmacher-Leitner. Deshalb werden zwei Pflegekräfte aus Kolumbien geholt, wie in der Gemeindevertretung mehrheitlich beschlossen wurde. Eine Agentur hilft bei Sprachtraining und Bürokratie. Der Arbeitsstart für die Kolumbianer soll im Herbst sein.

Lesen Sie auch:
In Zederhaus werden bis auf Widerruf keine Freiflächen mehr gewidmet.
Krone Plus Logo
Neue Kraftwerkszonen
Bürgermeister stellen sich gegen FPÖ-Energiepläne
07.02.2026
„Krone“-Gemeindeserie
Der neue Saalach-Shuttle kommt ab Herbst
07.02.2026
„Krone“-Gemeindeserie
Nußdorf hat jetzt mehr Platz für Feste und Vereine
05.02.2026

Bereits so gut wie fertig ist der neue Clubraum des Anifer Tennisvereins. Dieser ist in der ehemaligen Remise untergebracht. Um die Innenausstattung kümmert sich der Verein, die Tennis AG, selbst. Zum Saisonstart im Frühling soll alles fertig sein.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In dieser Siedlung wurde die Leiche der 19-Jährigen gefunden.
Lange nicht gefunden
Mordalarm in Wels: Vater bringt Tochter (19) um
Krone Plus Logo
krone.tv-Selbsttest
DNA statt Diät: So individuell isst unser Körper
Schauspielerin und Sängerin Edith Stehfest ist nach ihrem Ehe-Aus offenbar komplett an den ...
Heimlich nackt gefilmt
Edith Stehfest datete „Perversen mit Doppelleben“
Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Top-3

Gelesen

Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
266.780 mal gelesen
Lindsey Vonn
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
243.554 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
137.901 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf