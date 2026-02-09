Gemeinde holt Pfleger aus Kolumbien für Altenheim

Anif in Salzburg plant in diesem Jahr fleißig an einer neuen Bildungseinrichtung für Kleinkinder. Das Projekt selbst wird dann allerdings noch mehrere Jahre dauern. Aktuell sollen für Senioren Pflegekräfte aus Südamerika kommen und damit das Personal vor Ort entlasten.
„Der Trend geht dahin, dass Familien mit Kindern kopfmäßig kleiner werden“, erzählt Anifs Bürgermeisterin Gabriella Gehmacher-Leitner (Liste KRÜ). In ihrer Gemeinde wird heuer der Kindergarten neu geplant. Zuvor werden Details, wie die Anzahl der Gruppen, noch genau erhoben – inklusive aktualisierter demografischer Daten. Die Planung selbst wird bis nächstes Jahr dauern. „Mein Wunsch wäre es, im Herbst 2030 dann zu eröffnen. Details lassen sich aber natürlich noch nicht sagen.“
Kindergarten wird modern und nachhaltig
Klar ist, dass der Kindergarten in einem neuen Gebäude neben der Volksschule entsteht. Darin kommen dann auch die örtlichen Krabbelgruppen unter. Diese sind aktuell noch im alten Gemeindeamt und in einem Container untergebracht. Umsetzen soll das Projekt das gleiche Architekturbüro, das auch die Schule geplant hat. „Bei der Schule erfüllen wir den Klimaaktiv-Standard in Gold. Der Kindergarten soll ähnlich modern und nachhaltig werden.“
Hoch im Kurs steht heuer das Energieleitbild der Gemeinde. Dieses wird gerade erarbeitet und reicht von der Aufklärungsarbeit in der Schule über Infos für Anifer bis zum Verzicht auf fossile Brennstoffe – wo möglich.
Agentur hilft dabei, Pfleger aus Kolumbien nach Anif zu holen
Ein weiteres wichtiges Thema ist das Seniorenwohnhaus der Gemeinde. „Dort läuft es gut. Wir waren in den letzten Jahren voll belegt, aber wir brauchen mehr Personal“, sagt Gehmacher-Leitner. Deshalb werden zwei Pflegekräfte aus Kolumbien geholt, wie in der Gemeindevertretung mehrheitlich beschlossen wurde. Eine Agentur hilft bei Sprachtraining und Bürokratie. Der Arbeitsstart für die Kolumbianer soll im Herbst sein.
Bereits so gut wie fertig ist der neue Clubraum des Anifer Tennisvereins. Dieser ist in der ehemaligen Remise untergebracht. Um die Innenausstattung kümmert sich der Verein, die Tennis AG, selbst. Zum Saisonstart im Frühling soll alles fertig sein.
