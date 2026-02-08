Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Snowcrosser Bacher

Beim Comeback nach Horror-Crash gleich am Stockerl

Salzburg
08.02.2026 22:00
Elias Bacher bei seinem Comeback in Italien.
Elias Bacher bei seinem Comeback in Italien.(Bild: Elias Bacher)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Genau ein Jahr nach seinem schweren Rennunfall feierte Snowcross-Ass Elias Bacher erfolgreich sein Comeback. Der 23-jähirge Pinzgauer fand bei seiner Rückkehr in Italien gleich den Weg zurück aufs Podest. 

0 Kommentare

Zwischendurch stand auch sein Unterschenkel auf dem Spiel – die Folgen seines Rennunfalls im Februar 2025 waren für Elias Bacher drastisch. Der 23-Jährige verbrachte mehrere Wochen im Krankenbett, zweifelte aber nie an der Fortsetzung seiner Karriere. „Ich liebe einfach das, was ich tue“, sagte der Bramberger zuletzt.

Am Wochenende feierte der Motorsportler sein Comeback im Rahmen der Central Europe Snowcross Trophy in Formazza. Erfolgreich! Bacher belegte als einer von 25 Startern aus fünf Nationen gleich den dritten Rang. „Ich hatte kaum Schmerzen und konnte gut performen“, freute sich der Pinzgauer, wenngleich: „Ich bin noch nicht ganz der Alte. Aber viel fehlt nicht!“

Lesen Sie auch:
Den restlichen Winter 2025 verbrachte Elias Bacher aus Bramberg größtenteils im Krankenbett. 
Krone Plus Logo
„Sehe es als Privileg“
Horror-Unfall 2025: Motorsportler kehrt zurück
06.02.2026

Die Freude über das Podest überwog. „Nach meiner schweren Verletzung bin ich froh, wieder auf dem Schlitten sitzen zu können und Spaß am Snowcross zu haben.“ Der nächste Stopp der CEST steigt abermals in Formazza, am Wochenende des 21. und 22. Februars.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Krone Plus Logo
krone.tv-Selbsttest
DNA statt Diät: So individuell isst unser Körper
Schauspielerin und Sängerin Edith Stehfest ist nach ihrem Ehe-Aus offenbar komplett an den ...
Heimlich nackt gefilmt
Edith Stehfest datete „Perversen mit Doppelleben“
Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Top-3

Gelesen

Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
227.734 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
219.424 mal gelesen
Lindsey Vonn
Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
136.976 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf