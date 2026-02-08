Beim Comeback nach Horror-Crash gleich am Stockerl

Am Wochenende feierte der Motorsportler sein Comeback im Rahmen der Central Europe Snowcross Trophy in Formazza. Erfolgreich! Bacher belegte als einer von 25 Startern aus fünf Nationen gleich den dritten Rang. „Ich hatte kaum Schmerzen und konnte gut performen“, freute sich der Pinzgauer, wenngleich: „Ich bin noch nicht ganz der Alte. Aber viel fehlt nicht!“