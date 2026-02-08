Beim Comeback nach Horror-Crash gleich am Stockerl

Genau ein Jahr nach seinem schweren Rennunfall feierte Snowcross-Ass Elias Bacher erfolgreich sein Comeback. Der 23-jähirge Pinzgauer fand bei seiner Rückkehr in Italien gleich den Weg zurück aufs Podest.
Zwischendurch stand auch sein Unterschenkel auf dem Spiel – die Folgen seines Rennunfalls im Februar 2025 waren für Elias Bacher drastisch. Der 23-Jährige verbrachte mehrere Wochen im Krankenbett, zweifelte aber nie an der Fortsetzung seiner Karriere. „Ich liebe einfach das, was ich tue“, sagte der Bramberger zuletzt.
Am Wochenende feierte der Motorsportler sein Comeback im Rahmen der Central Europe Snowcross Trophy in Formazza. Erfolgreich! Bacher belegte als einer von 25 Startern aus fünf Nationen gleich den dritten Rang. „Ich hatte kaum Schmerzen und konnte gut performen“, freute sich der Pinzgauer, wenngleich: „Ich bin noch nicht ganz der Alte. Aber viel fehlt nicht!“
Die Freude über das Podest überwog. „Nach meiner schweren Verletzung bin ich froh, wieder auf dem Schlitten sitzen zu können und Spaß am Snowcross zu haben.“ Der nächste Stopp der CEST steigt abermals in Formazza, am Wochenende des 21. und 22. Februars.
