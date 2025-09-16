Drogenlenker kassierte in Seekirchen Anzeige
Schnelltest schlug an!
Eine Fahrt mit dem Moped endete für einen 20-jährigen Eugendorfer mit einer dicken Anzeige. Polizisten stoppten diesen gestern, als er ohne gültige Begutachtungsplakette unterwegs war.
Doch das war nur der Anfang: Auf Nachfrage erklärte der Lenker, seinen Führerschein „verloren“ zu haben. Ein Drogenschnelltest brachte schließlich die Wahrheit ans Licht – er stand unter dem Einfluss von Cannabis.
Cannabis im Blut – Führerschein weg!
Der beigezogene Sprengelarzt bescheinigte dem Burschen Fahruntauglichkeit. Die Polizei zog den digitalen Führerschein ein. Für den 20-Jährigen hagelt es somit eine saftige Anzeige – sein Moped bleibt vorerst stillgelegt. Der digitale Führerschein wurde einkassiert.
