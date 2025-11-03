Hohe Investitionen, die im Notfall Leben retten

Gastpatienten, die im akuten Notfall keine Hilfe bekommen und im Krankenhaus abgewiesen werden; heftiger Streit um Millionen, weil derzeit das Geld in der Verwaltung an allen Ecken und Enden fehlt; trotz angespannter Lage bleibt das Burgenland auf Kurs, was die geplanten Investitionen in das Gesundheitswesen betrifft. „Feststeht, es wird weiterhin viel Geld in die Spitäler fließen, damit moderne Medizin nicht nur in den Großstädten, sondern direkt vor der Haustür verfügbar ist“, lautet die Erklärung dazu aus dem Landhaus in Eisenstadt.