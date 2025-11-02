Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Referenten tagen

Zukunft der Migration: Integration mit Vernunft

Burgenland
02.11.2025 18:57
Quo vadis, Migrationspolitik? Im Burgenland wird getagt.
Quo vadis, Migrationspolitik? Im Burgenland wird getagt.(Bild: stock.adobe.com - Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio)

Bundesländer-Tagung über die Zukunft der Migrationspolitik: Landesrätin Daniela Winkler, die den Vorsitz innehat, hält am burgenländischen Kurs fest. Ein Ausblick auf die Konferenz.

0 Kommentare

„Integration gelingt am besten dort, wo Menschen von Anfang an aktiv am gesellschaftlichen Leben teilhaben.“ Mit dieser klaren Botschaft geht Landesrätin Daniela Winkler in die Konferenz der Integrationslandesreferenten, die Donnerstag und Freitag in der St.-Martins-Therme in Frauenkirchen über die Bühne geht. Winkler hält am pannonischen Modell einer „verantwortungsbewussten Migrationspolitik“ fest. In diesem Zusammenhang verweist sie auf neue Daten des Österreichischen Integrationsfonds.

Leben bundesweit im Schnitt 27,2 Prozent der Bevölkerung mit einem nicht-österreichischen Geburtsort, so beträgt dieser Anteil im Burgenland 13,7 Prozent.

Miteinander wird gefördert
Weiters hat das östlichste Bundesland die geringste Arbeitslosenquote unter ausländischen Staatsangehörigen. Dieser Wert liegt mit 5,3 Prozent 50 Prozent unter dem österreichweiten Durchschnitt. Besonders positiv zu bewerten sei, so Winkler, die Einbindung in gemeinnützige Tätigkeiten, die mit dem Land und den Gemeinden umgesetzt werden. Das zeige, dass Teilhabe-Projekte nicht nur die Selbstständigkeit der Betroffenen stärke, sondern auch das Miteinander in Dorfgemeinschaften fördere.

Gesellschaft profitiert
Der pannonische Kurs stößt durchaus in anderen Bundesländern auf positives Echo. Aus Kärnten kamen im Vorfeld der Landesreferentenkonferenz deutliche Signale, sich das Burgenland als Vorbild zu nehmen und ähnliche Modelle „mit der nötigen Vernunft“ umzusetzen. Winkler: „Integration ist keine Einbahnstraße. Wenn Menschen aktiv mitgestalten, profitieren das Land, die Gemeinden, die Wirtschaft, kurzum die Gesellschaft als Ganzes.“

Porträt von Karl Grammer
Karl Grammer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
10° / 14°
Symbol bedeckt
Güssing
7° / 21°
Symbol bedeckt
Mattersburg
7° / 14°
Symbol bedeckt
Neusiedl am See
8° / 16°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
7° / 17°
Symbol bedeckt

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
166.135 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
134.222 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
122.165 mal gelesen
Mehr Burgenland
In Eisenstadt
Früh die Freude am Eishockey-Spiel entdecken
Bäume im Esterhazypark
Das warme Klima wandelt den alten Park der Fürsten
Auf nach Mörbisch!
Das Winterwunder macht sich bereit für den Advent
Krone Plus Logo
103.000 km per Rad
Mit reiner Muskelkraft 2,5-mal rund um die Erde
Von Schaufel erdrückt
Ungeschick mit Fernsteuerung kostete Mann Leben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf