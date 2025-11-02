Zukunft der Migration: Integration mit Vernunft

Leben bundesweit im Schnitt 27,2 Prozent der Bevölkerung mit einem nicht-österreichischen Geburtsort, so beträgt dieser Anteil im Burgenland 13,7 Prozent.

Miteinander wird gefördert

Weiters hat das östlichste Bundesland die geringste Arbeitslosenquote unter ausländischen Staatsangehörigen. Dieser Wert liegt mit 5,3 Prozent 50 Prozent unter dem österreichweiten Durchschnitt. Besonders positiv zu bewerten sei, so Winkler, die Einbindung in gemeinnützige Tätigkeiten, die mit dem Land und den Gemeinden umgesetzt werden. Das zeige, dass Teilhabe-Projekte nicht nur die Selbstständigkeit der Betroffenen stärke, sondern auch das Miteinander in Dorfgemeinschaften fördere.