Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hightech im Einsatz

„Unser Neusiedler See wird ökologisch aufgewertet“

Burgenland
03.11.2025 06:00
Instandhaltung des Schilfkanals in Purbach.
Instandhaltung des Schilfkanals in Purbach.(Bild: Büro LR Dorner)

In Gang gekommen sind die Arbeiten zur ökologischen Aufwertung des Neusiedler Sees. An mehr als 30 Standorten wird mit der Entschlammung fortgesetzt und dem Schilfwildwuchs Einhalt geboten. Zur Verbesserung der Maßnahmen setzt das Seemanagement auf Hightech wie ein Drohnenboot mit hochauflösendem Multibeam-Fächerecholot.

0 Kommentare

Wie verflogen sind heuer die Sorgen um den Erhalt des Neusiedler Sees. Nach reichlich Niederschlag im Sommer und Starkregen Mitte September stieg der Pegel auf 115,30 Meter über Adria an – um neun Zentimeter mehr als im Jahr davor und 39 Zentimeter über dem Wert von 2022, dem niedrigsten Wasserstand seit der Messung ab 1965. Aktuell sind 115,29 Meter über Adria registriert.

Mehr als 30 Standorte
Mit Herbstbeginn startete das Seemanagement-Team rund um Geschäftsführer Erich Gebhardt in die dritte Saison. In Angriff genommen wurde ein umfangreiches Arbeitsprogramm an mehr als 30 Standorten in 12 der 14 Anrainergemeinden. „Alle Maßnahmen dienen der langfristigen Absicherung unseres Naturjuwels“, betont Infrastrukturlandesrat Heinrich Dorner. Abgesehen von Schlammbeseitigungen in Hafenanlagen, Dalbenstraßen, Boots- und Schilfkanälen, sind in Abstimmung mit der Schifffahrt Kanalverbreiterungen geplant.

Zitat Icon

Zur Verbesserung der Wasserzirkulation werden Maßnahmen etwa in den Krautlacken bei Rust oder im Ruster Poschn bei Illmitz gesetzt.

Infrastrukturlandesrat Heinrich Dorner

Schilfschneider unterstützen
Wie in den vergangenen Saisonen werden Schilfkanäle instandgehalten und Brandschutzschneisen angelegt. „Neu ist der Einsatz moderner Schilfpflegemaschinen, die speziell für großflächige Alt- und Bruchschilfbestände entwickelt wurden. In einer mehrmonatigen Testphase sollen sie rund um den See erprobt werden“, teilt Gebhardt mit. Beratend unterstützt wird das Seemanagement von erfahrenen Schilfschneidern.

Großes Augenmerk wird weiters auf die Infrastruktur rund um den See gelegt. Zusätzlich zu den Anlagen in Rust sind in den vergangenen Jahren die Absetzbecken in Neusiedl, Podersdorf und Illmitz durch die Gemeinden instandgesetzt worden. Darüber hinaus steht ab sofort das durch die Esterházy-Betriebe sanierte Absetzbecken Breitenbrunn mit einem Fassungsvolumen von 17.000 Kubikmetern zur Verfügung. „Diese Infrastruktur soll in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden“, merkt Dorner an.

Bei allen Projekten am Neusiedler See wird auf modernste Technologie gesetzt. Das Seemanagement ...
Bei allen Projekten am Neusiedler See wird auf modernste Technologie gesetzt. Das Seemanagement investierte viel Geld. (Bild: Grammer Karl)

See soll ökologisch gestärkt werden
Bei sämtlichen Projekten wird auf Hightech vertraut. Zur Verbesserung der Planung, Umsetzung und Kartierung investierte das Seemanagement in moderne Vermessungs- und Steuerungstechnologien. Bestes Beispiel ist ein Drohnenboot mit Multibeam-Fächerecholot, das künftig präzise Geländemodelle des Seegrunds erstellt. Schilfpflegemaschinen sind mit Orientierungshilfen und grafischer Einsatzdokumentation ausgestattet. Saugbagger erhielten Steuerungssysteme zur Effizienzsteigerung bei der Sedimententnahme. „Unser Ziel ist, den See nicht nur zu erhalten, sondern langfristig ökologisch zu stärken und sicher zu bewirtschaften“, betont der Landesrat.

Lesen Sie auch:
Schilf-Entfernung
Der Erhalt des Neusiedler Sees steht im Fokus
07.04.2025

Was den Wasserstand betrifft, wird die nächsten Wochen auf tatkräftige Unterstützung von oben gehofft. Christian Sailer, Leiter des Hauptreferats Wasserwirtschaft im Land Burgenland: „Im Hinblick auf eine gute Ausgangssituation für die ganze Region im Jahr 2026 wünschen wir uns vor allem einen feuchten, schneereichen Winter.“

Porträt von Karl Grammer
Karl Grammer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
10° / 13°
Symbol einzelne Regenschauer
Güssing
10° / 14°
Symbol einzelne Regenschauer
Mattersburg
9° / 13°
Symbol einzelne Regenschauer
Neusiedl am See
10° / 14°
Symbol einzelne Regenschauer
Oberpullendorf
9° / 13°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
168.085 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
138.914 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
118.494 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Mehr Burgenland
Referenten tagen
Zukunft der Migration: Integration mit Vernunft
In Eisenstadt
Früh die Freude am Eishockey-Spiel entdecken
Bäume im Esterhazypark
Das warme Klima wandelt den alten Park der Fürsten
Auf nach Mörbisch!
Das Winterwunder macht sich bereit für den Advent
Krone Plus Logo
103.000 km per Rad
Mit reiner Muskelkraft 2,5-mal rund um die Erde
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf