Früh die Freude am Eishockey-Spiel entdecken

Zeit an der frischen Luft

„Unser Verein lebt von der Nachwuchsarbeit. Mit der neuen Zusammenarbeit und der großartigen Infrastruktur in Eisenstadt können wir Kinder bestmöglich unterstützen, die Begeisterung für Eishockey zu entdecken“, sagt Andreas Wagner, Obmann der Raptors. Mit Sportprofis verbringen die Kinder im Winter zusätzliche Zeit an der frischen Luft und können ihre Geschicklichkeit deutlich verbessern. „Nicht nur die Motorik wird verfeinert, dieses Bewegungsprojekt fördert darüber hinaus die Fähigkeiten im sozialen, kommunikativen und kognitiven Bereich“, spornen Fachleute den Tatendrang an.