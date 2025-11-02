Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Eisenstadt

Früh die Freude am Eishockey-Spiel entdecken

Burgenland
02.11.2025 16:28
Bürgermeister Thomas Steiner (M.) mit Andreas Wagner und Tatjana Cepnik von den Raptors: ...
Bürgermeister Thomas Steiner (M.) mit Andreas Wagner und Tatjana Cepnik von den Raptors: „Trainer leiten die Kurse.“(Bild: Reinhard Judt)

Schon im Kindergartenalter können die Jüngsten auf dem glatten Parkett einem Puck nachjagen.

0 Kommentare

Früh übt sich, wer ein Meister werden will! Diese Alltagsweisheit gilt genauso im Sport. Schon im Kindergartenalter dürfen die Jüngsten auf dem spiegelglatten Parkett einem Puck nachjagen. Möglich machen das die Stadt Eisenstadt und das Heimteam des Eishockey-Vereins Raptors.

„Neue Wege“
„Gemeinsam gehen wir neue Wege in der Sportförderung für die Jüngsten“, erklärt Bürgermeister Thomas Steiner. Ab dem 19. November können Schützlinge, die im letzten Kindergartenjahr sind, Eishockey spielerisch kennenlernen und sich mit der motorisch herausfordernden Technik vertraut machen. Mehr als 20 Anmeldung der Eltern für ihre Kinder liegen bereits vor.

Zeit an der frischen Luft
„Unser Verein lebt von der Nachwuchsarbeit. Mit der neuen Zusammenarbeit und der großartigen Infrastruktur in Eisenstadt können wir Kinder bestmöglich unterstützen, die Begeisterung für Eishockey zu entdecken“, sagt Andreas Wagner, Obmann der Raptors. Mit Sportprofis verbringen die Kinder im Winter zusätzliche Zeit an der frischen Luft und können ihre Geschicklichkeit deutlich verbessern. „Nicht nur die Motorik wird verfeinert, dieses Bewegungsprojekt fördert darüber hinaus die Fähigkeiten im sozialen, kommunikativen und kognitiven Bereich“, spornen Fachleute den Tatendrang an.

Vorkenntnisse nicht erforderlich
Die zehn Einheiten der Saison dauern jeweils 50 Minuten und finden vormittags während der regulären Betreuungszeiten statt. „Die Kinder werden von ihren Pädagoginnen beaufsichtigt“, teilt Steiner mit. Ausgebildete Trainer leiten die Kurse: „Vorkenntnisse im Eislaufen sind nicht erforderlich.“ Die Teilnahme ist kostenlos, die Gemeinde übernimmt die Eintritte und jegliche Ausgaben für die Nutzung der Kunsteisbahn im Sportzentrum, die dank Überdachung und neuen Seitenwänden perfekte Bedingungen für eine lange Saison bietet.

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
10° / 14°
Symbol bedeckt
Güssing
7° / 21°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
7° / 14°
Symbol bedeckt
Neusiedl am See
8° / 15°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
7° / 17°
Symbol bedeckt

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
165.198 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
130.321 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
117.320 mal gelesen
Mehr Burgenland
Bäume im Esterhazypark
Das warme Klima wandelt den alten Park der Fürsten
Auf nach Mörbisch!
Das Winterwunder macht sich bereit für den Advent
Krone Plus Logo
103.000 km per Rad
Mit reiner Muskelkraft 2,5-mal rund um die Erde
Von Schaufel erdrückt
Ungeschick mit Fernsteuerung kostete Mann Leben
Krone Plus Logo
Stilvolles Gedenken
Gräberkult zu Allerheiligen lässt Kassen klingeln
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf