Transportverleih stellt bei voller Fahrt Motor ab

Erst nach einem Anruf bei der Leihfirma erfuhren sie, dass ganz bewusst aus der Ferne der Motor abgestellt worden war. Der Grund, der für Ärger sorgt: Die Leihfirma hatte auf den 450 Kilometern von Swinemünde nach Dresden wegen 17 angeblicher Geschwindigkeitsübertretungen Geldstrafen zwischen 45 und 65 Euro sofort einkassiert – bis die Bank die Kreditkarte von Andrea W. sperrte. „700 Euro waren schon abgebucht. Da die Firma auf mein Geld später nicht mehr zugreifen konnte, wurde einfach der Motor ohne Ankündigung abgestellt. Das war furchtbar gefährlich“, erinnert sich die Kundin mit Entsetzen.