Trump will internationales Asylrecht einschränken

„Alte Regeln funktionieren nicht mehr“

Laut internen Dokumenten soll das Aufnahmeland künftig entscheiden, ob sich die Bedingungen im Heimatland ausreichend verbessert haben, um eine Rückkehr zu ermöglichen. Dies wäre eine grundlegende Abkehr von der bisherigen Asylpraxis der USA und vieler anderer Staaten. Zur Begründung heißt es in einem der Dokumente, das Asylrecht werde „routinemäßig missbraucht, um Wirtschaftsmigration zu ermöglichen“. Andrew Veprek, Trumps Kandidat für die Leitung der Flüchtlingsabteilung im Außenministerium, sprach von einem Missbrauch der Systeme und bezeichnete dies als eine der zentralen Ursachen für Massenmigration. Das nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte Regelwerk könne in der modernen Welt nicht mehr funktionieren.