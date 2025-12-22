Bewohner bei Wohnhausbrand per Drehleiter gerettet

Zunächst gelang es einigen Bewohnern des Gebäudes, selbstständig ins Freie zu flüchten, doch vier Personen hatten schlussendlich keine Möglichkeit zur Flucht. Sie mussten über Drehleitern geborgen werden, berichtete Pressesprecher Gerald Schimpf.

14 Menschen vor Ort betreut

Die Wiener Berufsrettung betreute insgesamt 14 Personen in Fahrzeugen der Sondereinsatzgruppe. Ins Krankenhaus musste niemand gebracht werden, sagte Andreas Huber, Sprecher der Wiener Berufsrettung. Die Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen ausgerückt war, konnte ihren Einsatz gegen 2 Uhr beenden. Die Brandursache war noch unklar.