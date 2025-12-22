Bewohner bei Wohnhausbrand per Drehleiter gerettet

Mehrere Bewohner haben in der Nacht auf Montag im Zuge eines Wohnungsbrandes im Bezirk Favoriten von der Feuerwehr gerettet werden müssen. Dichter Qualm versperrte den Fluchtweg.
Die Einsatzkräfte wurden gegen 23.20 Uhr alarmiert. Das Feuer war in einer Wohnung in der Angeligasse ausgebrochen. Mehrere Räume einer Wohnung waren in Brand geraten. Beim Eintreffen der Helfer standen zahlreiche Personen an den Fenstern und warteten auf Hilfe.
Dichter Rauch im Treppenhaus
Den Bewohnern der Brandwohnung war es im Vorfeld zwar gelungen, sich zu Nachbarn zu flüchten. Sie ließen jedoch die Wohnungstür offen – dies hatte dramatische Folgen. Denn dadurch zog dichter Qualm ins Stiegenhaus und in die Nachbarwohnung.
Zunächst gelang es einigen Bewohnern des Gebäudes, selbstständig ins Freie zu flüchten, doch vier Personen hatten schlussendlich keine Möglichkeit zur Flucht. Sie mussten über Drehleitern geborgen werden, berichtete Pressesprecher Gerald Schimpf.
14 Menschen vor Ort betreut
Die Wiener Berufsrettung betreute insgesamt 14 Personen in Fahrzeugen der Sondereinsatzgruppe. Ins Krankenhaus musste niemand gebracht werden, sagte Andreas Huber, Sprecher der Wiener Berufsrettung. Die Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen ausgerückt war, konnte ihren Einsatz gegen 2 Uhr beenden. Die Brandursache war noch unklar.
