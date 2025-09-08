Sabrina Wlk zieht mit Ex Daniel ins „Forsthaus“

Die nächste Staffel der ATV-Erfolgsshow „Forsthaus Rampensau“ verspricht reichlich Zündstoff: Reality-Sternchen Sabrina Wlk (bekannt aus „Match in Paradise“ und „Good Luck Guys“) zieht gemeinsam mit ihrem Ex-Freund Daniel in die Kärntner Alm. Ab 16. Oktober sind die beiden als Team bei JOYN & ATV zu sehen.
Kennengelernt hatte sich das Paar bei „Match in Paradise“ – die Romanze hielt nicht lange. Nun treten die beiden trotz Trennung wieder gemeinsam an. „Mit meinem Hirn und seinem sportlichen Talent sind wir Titelfavorit. Das Forsthaus können wir gewinnen, mein Herz gewinnt er aber fix nicht mehr!“, so Wlk.
Ex-Kicker Daniel gibt sich ebenfalls kampfbereit: „Bei den Spielen werde ich hundertprozentig alles geben, bei den Partys im Haus auch. Ich hoffe, dass Single-Mädels dabei sind – sonst muss ich wieder mit Sabrina flirten.“
Nach Otto Konrad & Bianca Holzmann, Elizabeth & Vanessa sowie Lukas & Sandra sind Sabrina und Daniel das vierte bestätigte Duo der vierten Staffel. Ob sie trotz Trennung zur Siegertruppe werden, zeigt sich ab 16. Oktober um 20:15 Uhr.
