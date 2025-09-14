Bier auf Wein – das darf‘s beim Aufsteirern sein

Weißwein in der Favoritenrolle

Musiker Andreas Hinker hat hingegen eine klare Präferenz. „Wein und zwar weiß – am besten einen Muskateller aus der Südsteiermark, wobei es mittlerweile auch in der Oststeiermark hervorragende Weinbauern gibt“, kennt sich der Lauser-Frontmann aus. Da nickt auch Instagram-Koch Gerhard Dragschitz (Motion Cooking mit über 400.000 Followern) zustimmend: „Ich bin zwar Burgenländer, bin aber auch beim Weißen zu Hause.“