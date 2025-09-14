Autsch! Stöger bekommt Pressball ins Gesicht

Jetzt LIVE: Tor! Wurmbrand bringt Rapid in Führung
Bundesliga-Ticker
Schmerzhafter Moment für Peter Stöger! Der Rapid-Coach bekam im Heimspiel gegen die WSG Tirol schon in der vierten Minute einen Pressball mitten ins Gesicht.
Der 59-jährige Wiener stand an der Seitenlinie, als ihn der Ball unglücklich am Kopf erwischte. Dabei verlor er sogar kurz seine Brille.
Doch Entwarnung: Nach kurzem Schreckmoment konnte Stöger wieder lachen, ernsthafter verletzt dürfte er sich nicht haben.
Ein ungewollter Volltreffer – der Rapid-Trainer nahm’s aber mit Humor.
